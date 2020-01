Prisión preventiva para un hombre que atacó a su ex pareja en una plaza de Puerto Madero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un juez porteño dictó hoy la prisión preventiva de un hombre acusado de haber golpeado brutalmente y arrojado un balde de combustible a su ex pareja, el viernes último, en el barrio porteño de Puerto Madero, informaron fuentes judiciales.



La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 23, Norberto Circo, quien resolvió que el imputado permanezca detenido por 30 días, tal como lo había solicitado el fiscal Walter López.



El hecho ocurrió el 3 de enero en la plaza de la Mujer, ubicada en Juana Manso al 900, cuando el imputado golpeó en el ojo y en la nuca a su ex pareja y luego le arrojó un balde con combustible encima.



Ante tal situación, el hijo menor de ambos corrió y alertó a los agentes de Prefectura que se encontraban por la zona, quienes procedieron a separar al imputado y a la víctima.



Según consideró el fiscal López, la causa se enmarca en un contexto de violencia contra las mujeres conforme lo establecido en la ley 26485 y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem do Pará).



Mencionó el artículo 1 de esa normativa, que entiende por violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento, físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, al tiempo que en su artículo 2° establece que “violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica”.



Según argumentó el fiscal, dichos extremos se verifican en este caso, en el que la víctima declaró haber sufrido todo tipo de situaciones por parte del imputado “que afectaron su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, como así también su seguridad personal, basada en una relación desigual de poder”.



Por su parte, el juez, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se denunciaron, dispuso que el tiempo de la prisión preventiva sea de 30 días, período suficiente para que se terminen las pruebas pendientes de producción y se proceda a la realización del juicio oral y público.