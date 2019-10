Problemas para Johnson: diputados británicos votarán si aplazan el Brexit

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El plan del primer ministro británico, Boris Johnson, de que el Parlamento apruebe hoy su acuerdo del Brexit quedó en duda luego de que a Cámara aceptara que los diputados voten primero si demoran su decisión final sobre la salida de la Unión Europea (UE).



Luego de que Johnson abriera la sesión con un pedido de que se apruebe su acuerdo, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dijo que primero permitirá que se vote una enmienda que en efecto aplaza la decisión hasta otro día.



Los impulsores de la enmienda dicen que evitará el riesgo de que el Reino Unido termine saliendo de la UE sin una acuerdo en la fecha prevista del 31 de octubre, un escenario que según el propio gobierno perturbará el comercio y provocará recesión económica.



La enmienda condiciona la ratificación definitiva del acuerdo a la aprobación de la necesaria ley de implementación del pacto, algo que podría llevar varios días o incluso semanas.



Uno de los legisladores que presentó la enmienda, Oliver Letwin, dijo que impedirá que el Reino Unido salga de la UE a fin de mes "por error si algo sale mal durante la sanción de la ley de implementación", informó la cadena BBC.



Esto también daría oportunidad a la Cámara de los Comunes de discutir -y posiblemente modificar- los términos del divorcio cuando se vote la legislación en el Parlamento.



Si la enmienda es aprobada, Johnson tendrá que pedir a la UE una prórroga de la fecha de salida. El Parlamento ya ha aprobado una ley que exige a Johnson hacer eso si los diputados no aprueban hoy el acuerdo.



El primer ministro ha dado indicios de que cumplirá con la ley, aunque a regañadientes.



Aunque está obligado por ley a pedir la extensión, hoy dijo a los diputados que "esto no cambia mi opinión de que más demora no tiene sentido, es caro y profundamente corrosivo de la confianza pública".



Y advirtió que no podía garantizar que la UE apruebe la prórroga.



"Hay poco apetito entre nuestros amigos de la UE de que se prolongue este asunto un día más. Ya han tenido tres años y medio de este debate", señaló, en alusión al referendo británico en que e aprobó el Brexit, en 2016.



Bercow aceptó también que el Parlamento vote otra enmienda multipartidaria en la que se rechaza un Brexit sin acuerdo y solicita un segundo referendo.