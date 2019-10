Producción distribuye el cupo del trimestre de vehículos eléctricos

El Ministerio de Producción distribuyó el cupo trimestral de ingreso de vehículos eléctricos, con alícuotas reducidas del derecho de importación extrazona (DIE), a través de la disposición 670/2019 de la Dirección de Industria publicada hoy en el Boletín Oficial.



En mayo de 2017 se establecieron alícuotas reducidas del DIE del 5%, 2% y 0% para la importación de determinados vehículos automóviles híbridos, eléctricos y a celdas de combustible (hidrógeno), completos, tanto totalmente armados (CBU) como semidesarmados (SKD) y totalmente desarmados (CKD), respectivamente, por un período de 36 meses y un límite máximo de 6.000 unidades.



Además, se estableció que la distribución del cupo previsto se realice en forma trimestral, tomando en consideración todas las solicitudes presentadas hasta la fecha límite que se disponga en cada caso.



El remanente de los cupos no utilizados en cada trimestre, se acumulará para su asignación en el trimestre subsiguiente.



Para el trimestre comprendido entre el 21 de octubre de 2019 y 20 de enero de 2020, Industria aprobó la solicitud de la firma Ford de importar 109 unidades del vehículo híbrido Mondeo; 179 del híbrido Kuga, totalizando una cantidad de 288 unidades.



También avaló el pedido de Nissan para 20 unidades del vehículo eléctrico Leaf; y el de Hyundai por otras 25 del híbrido Ioniq.



Además autorizó a Toyota a ingresar 77 unidades del vehículo híbrido C-HR; 63 de diferentes modelos del híbrido Lexus; una del híbrido Prius; y 71 del híbrido Rav4, totalizando 212 unidades.



Asimismo, consignó la presentación de Volskwagen para importar 97 unidades del vehículo híbrido Audi, en varias versiones; y la de Mercedes Benz, para tres unidades del híbrido Higley una del 204 X.



La disposición señaló que la cantidad de unidades solicitadas en total supera el cupo correspondiente al trimestre en consideración ya que suman 625 de híbridos y 21 de eléctricos, totalizando 646.



No obstante, remarcó que como existe cupo anterior no utilizado, se estima que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado y, en consecuencia, podrían emitirse los correspondientes certificados por las cantidades totales solicitadas.



Además estableció el 21 de diciembre próximo, como fecha límite para que las empresas interesadas en la importación de los vehículos, puedan presentar la solicitud de cupo para el undécimo trimestre correspondiente al período comprendido entre el 21 de enero y 20 de abril de 2020.