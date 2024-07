Los productores de distintas zonas de Pocito que se encuentran nucleados en la Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola de San Juan, están preocupados por la ola de inseguridad que viven en sus fincas.

El presidente de dicha institución, Gustavo Iranzo, dialogó con DIARIO HUARPE y expuso la situación. “Hay un tema que me gustaría remarcar y es una preocupación de todo Pocito que es la inseguridad que venimos sufriendo. Hay una gran cantidad de robos en las fincas, se están robando todo. Esto se ha convertido en tierra de nadie”.

Publicidad

Portón forzado en una finca durante el 2023 / Foto: archivo

Iranzo sufrió robos durante la temporada pasada en su propiedad, el productor de ajo y cebolla fue víctima de “amigos de lo ajeno” que ingresaron en la noche y sustrajeron camiones cargados de cultivos. También manifestó que otro de los productores vivió un hecho de inseguridad hace tan solo dos semanas. En este caso, el robo fue de 50 rollos de cinta que están valuados en 8 millones de pesos.

“Desde la Cámara estamos muy preocupados, yo como presidente y toda la comisión directiva ya no sabemos qué hacer. Nos hemos reunidos con toda la gente y no hay respuestas, por así decirlo, es un Gobierno nuevo por eso tenemos tolerancia, pero no sé cómo va a seguir esto” aseguró Iranzo.