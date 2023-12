En San Juan aseguraron que el fin del acuerdo del Gobierno nacional del pasado 31 de octubre pasado con las farmacéuticas no afecta la gratuidad de los medicamentos para los afiliados de PAMI, al menos, por el momento. Así lo confirmó el titular de la entidad en la provincia, Marzio Meglioli, tras conocerse el aumento de los fármacos del 85% acumulado desde noviembre hasta la primera quincena de diciembre. Por otra parte, el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) en las últimas horas, desde donde también advirtieron que podría verse afectado el abastecimiento.

Meglioli habló con DIARIO HUARPE y dijo que, por el momento, no han tenido ningún problema respecto al abastecimiento "en oncológicos ni tratamientos especiales". En este sentido, afirmó que "venimos bien y no está afectada la gratuidad". Agregó que no hubo cambios en los listados de medicamentos, y reiteró que las coberturas se sostienen al 100% para los afiliados. Actualmente, cuentan con la cobertura de unos 200 principios activos con cobertura del 90% en diversas patologías.

Pese a esto, desde Ceprofar advirtieron por el impacto que pueda llegar a tener en la entrega gratuita de medicamentos de PAMI. De acuerdo con el informe publicado, los precios de los medicamentos aumentaron un 308%, lo que representa una escalada importante por encima del índice de inflación que reporta el Indec.

En el detalle, se reveló que dos medicamentos comunes como la Amoxicilina 500 mg subió un 138% y cuesta $4.800; la Levotiroxina, indicada para el hipotiroidismo, tuvo un alza de 105% en ese lapso, lo que representó la mitad del aumento anual. Otras drogas utilizadas para tratar problemas de presión arterial y ansiedad como Losartan, Enalapril, Clonasepam y Alpralozam, aumentaron un 90% en un mes un medio.