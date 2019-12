Profesionales de la Agremiación Médica Platense advierten un corte de atención al IOMA por deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los profesionales nucleados en la Agremiación Médica Platense (AMP) advirtieron hoy que cortarán la atención al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) ante la falta de pago de la deuda que mantiene la mutual con la entidad, y advirtieron que la medida, que iniciará este jueves, se extenderá por tiempo indeterminado.



"No hay ninguna novedad en cuanto al pago de la facturación, si hoy o mañana no hay novedades del pago, desde el jueves hay corte", dijeron hoy a Télam desde la Agremiación.



Los médicos de la AMP habían anunciado que la situación era crítica y decidieron darle un ultimátum al organismo bonaerense, que deberá regularizar el pago de lo adeudado.



La fecha dispuesta es el próximo jueves y "hasta que se haga efectivo el pago de lo correspondientemente facturado", anunciaron.



"Informamos a todos los agremiados que en el caso de no recibirse lo adeudado por el IOMA, se dispondrá corte de servicios a partir del día jueves 5 de diciembre de 2019 hasta que se haga efectivo el pago de lo correspondientemente facturado", detallaron en un comunicado.