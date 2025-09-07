Como suele ocurrir en cada jornada electoral, varios prófugos de la Justicia fueron detenidos este domingo cuando se presentaron a votar en distintos establecimientos escolares de la provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense y la División Búsqueda de Prófugos montaron operativos encubiertos que permitieron capturar a sospechosos con causas por delitos graves.

Uno de los casos más resonantes ocurrió en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, donde fue apresado F.P., de 27 años, buscado desde 2020 por un robo agravado bajo la modalidad “piratas del asfalto”. El operativo se llevó adelante en la Escuela Secundaria N°56 y estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

En La Plata, agentes detuvieron a R.J.C., de 23 años, imputado por tentativa de homicidio tras apuñalar a un hombre en Berisso. Fue arrestado en la Escuela EP N°10, mientras cumplía con el sufragio. La víctima permanece internada en estado delicado.

En el partido de Tigre, personal del GTO Las Tunas atrapó a dos prófugos: G.M.R., con pedido de captura por abuso de arma agravado, y A.R.D., acusado de abuso sexual agravado contra su hija menor de edad. Ambos fueron sorprendidos en colegios de General Pacheco.

En Quilmes, se registraron dos capturas más. Por un lado, L.M.A., de 38 años, acusado de privación ilegítima de la libertad, fue detenido en la Escuela EP N°35 / ES N°78. En otro establecimiento, la Policía atrapó a D.D.J., también de 38 años, investigado por abuso sexual agravado.

La Matanza no fue la excepción. Allí, en Isidro Casanova, fue arrestado O.B.D., de 54 años, imputado por abuso sexual y amenazas. En Lomas del Mirador, en tanto, cayó E.D.B., de 31 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado.

Finalmente, en San Nicolás, agentes del GTO de la Comisaría 2ª detuvieron a M.M.S., sobre quien pesaba un pedido de detención por robo agravado en poblado y en banda. Fue sorprendido en la Escuela Primaria N°30.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a las comisarías correspondientes. Una vez más, los comicios se convirtieron en el escenario propicio para dar con aquellos que, pese a estar prófugos, decidieron concurrir a votar confiados en su impunidad.