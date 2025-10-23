Efectivos de la Comisaría 23ª de Rivadavia recuperaron los elementos robados de una panadería ubicada en la intersección de las calles Almirante Brown y Anzorena, en la Villa Elena. El procedimiento se inició luego de un llamado del operador del Cisem 911, que alertó sobre un presunto hecho delictivo en curso en esa zona.

El móvil policial H 23-51, a cargo del oficial ayudante Marcos Villarruel, junto al cabo primero Alberto Molina y el agente Enzo Landa quien cumplía funciones de ayudante de patrulla, se presentó en el lugar. También se sumó personal de la Motorizada de la base N°3, a cargo de la agente Cintia Tello, para colaborar con el procedimiento.

Publicidad

Al arribar, los efectivos constataron que el local comercial, una panadería del barrio, había sido violentado. Los delincuentes habrían forzado una ventana con rejas y logrado ingresar al interior del negocio. Según informaron fuentes policiales, los malvivientes alcanzaron a sustraer varios elementos del lugar antes de darse a la fuga.

Se inició un rastrillaje por las inmediaciones y, a poca distancia del sitio del robo, los uniformados localizaron una vivienda en construcción donde, entre los escombros, se hallaban los objetos sustraídos. Todos los efectos fueron secuestrados y posteriormente restituidos a su propietario.

Publicidad

En el caso interviene la Comisaría 23ª de Rivadavia, que continúa con las investigaciones para dar con los responsables del ilícito y ponerlos a disposición de la Justicia.