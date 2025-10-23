Un pasante de informática de 40 años fue detenido este martes en la Escuela Técnica Santa María de Oro, ubicada en Rivadavia, provincia de Mendoza, tras ser sorprendido filmando a una alumna menor de edad durante el horario de clases.

El incidente se descubrió cuando otras estudiantes observaron que el flash del celular del hombre se activó accidentalmente mientras grababa. Según fuentes judiciales, al ser confrontado, el docente reconoció que estaba filmando y prometió borrar las imágenes.

Sin embargo, mientras intentaba eliminar los archivos, tanto la docente como las alumnas notaron que en sus dispositivos había fotografías y videos de otras estudiantes, todas vistiendo el uniforme escolar, según confirmaron las fuentes consultadas.

El hombre quedó a disposición del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, quien continúa reuniendo pruebas para definir la situación legal del acusado.

Durante el operativo, se secuestraron dos teléfonos celulares y una computadora que serán peritados para verificar si contienen más material de abuso sexual infantil o si se compartieron imágenes con terceros.

Desde la Dirección General de Escuelas informaron que la denuncia fue realizada por la profesora de Informática, quien alertó a la dirección del colegio. Luego, la Policía intervino junto con el fiscal y procedieron a la aprehensión del docente.

En palabras de las autoridades escolares: "También han labrado actas en la escuela, y de esta forma se cumple la parte formal con todo lo actuado para proceder con el sumario y baja correspondiente. Después, el resto seguirá su proceso por parte de la Justicia".