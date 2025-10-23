La fascinación por lo oscuro y aterrador no solo busca provocar adrenalina en quienes disfrutan de las películas de terror. Detrás de esta preferencia se esconden rasgos de personalidad que pueden ofrecer pistas sobre cómo una persona maneja el estrés, la emoción y la curiosidad ante situaciones perturbadoras.

El psicólogo clínico Alberto Soler explicó en GQ España que el atractivo de estas películas radica en su capacidad para jugar con la frontera entre atracción y repulsión. De esta forma, el espectador puede explorar lo desconocido sin correr riesgos reales, accediendo a miedos, tabúes y vulnerabilidades reprimidas que, al mismo tiempo, resultan fascinantes.

Investigaciones divulgadas en revistas de psicología sugieren que quienes prefieren el cine de terror suelen presentar niveles más bajos de ansiedad y empatía. Esto les permite disfrutar del miedo sin involucrarse emocionalmente de manera intensa, facilitando una experiencia controlada de tensión y emociones fuertes.

Así, si sos amante del género, es probable que tengas una personalidad que busca experiencias límite pero manejables, que tolera mejor la tensión emocional y que no se siente abrumada ante situaciones extremas o perturbadoras.