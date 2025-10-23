Eduardo Vázquez, exmiembro de la banda Callejeros y condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa Wanda Taddei, solicitó ser beneficiado con salidas transitorias. Este pedido provocó una fuerte reacción negativa por parte de la familia de la víctima, que alertó sobre el peligro de conceder este tipo de medidas a personas condenadas por violencia de género.

La solicitud fue presentada ante el Juzgado de Ejecución Penal N°3, bajo la responsabilidad del juez Axel López, quien autorizó a Vázquez a ingresar en un período de prueba previo a la posible concesión de las salidas transitorias. Jorge Taddei, padre de Wanda, confirmó la decisión y expresó su indignación, advirtiendo públicamente sobre las consecuencias que podría tener esta medida.

El femicidio tuvo lugar en febrero de 2010 en la vivienda que la pareja compartía en el barrio porteño de Mataderos. Según la acusación, Vázquez roció con alcohol a Wanda Taddei y le prendió fuego durante una discusión. La mujer, madre de dos hijos, falleció once días después debido a las graves quemaduras sufridas.

La condena definitiva se dictó el 18 de septiembre de 2013, cuando la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal impuso la prisión perpetua, revocando la pena inicial de 18 años establecida por un tribunal oral. En ese primer fallo, se había considerado como atenuante que el músico fuera sobreviviente de la tragedia de Cromañón, argumento que fue descartado en la apelación.

Actualmente, Vázquez cumple una condena total de 35 años, resultado de la acumulación de penas por el femicidio de Taddei, su participación en la tragedia de Cromañón y la tenencia de marihuana.

Durante el juicio celebrado en febrero de 2012, Vázquez negó haber asesinado a su esposa y aseguró que lo ocurrido fue un accidente doméstico tras una discusión por celos. Ante el Tribunal Oral N°20 afirmó: “Yo no la rocié con alcohol ni la prendí fuego”. Además, sostuvo que “Nunca le pegué, ni le falté el respeto. Mi amor era genuino”.

No obstante, las pruebas forenses y los testimonios contradijeron su versión. Los peritos concluyeron que el incendio no pudo haber sido accidental, y la familia de Wanda promovió la apelación que culminó con la condena a prisión perpetua.