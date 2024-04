Desde el pasado miércoles ingresó un frente frío a San Juan que hizo descender significativamente las temperaturas, y este domingo no será la excepción. El pronóstico del tiempo anticipa que será una jornada fría y con lluvia.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunciaron que este domingo los sanjuaninos tendremos una jornada fría que alcanzará los 15° C, con cielo nublado, lluvias y prácticamente sin presencia de viento.

Durante la tarde el cielo estará cubierto, y con grandes probabilidades de lluvias. En tanto que durante la noche, se espera un mínimo descenso en la temperatura que llegará a los 13 º C.

Por su parte, en un nuevo inicio de semana, el próximo lunes 15 de abril será una jornada muy similar a la de este domingo, aunque con un repunte en las temperaturas. Se espera una mínima de 9º C y una máxima de 18º C, con cielo nublado durante la mayor parte del día, y con probabilidades de ocurrencia de chaparrones durante la mañana y la tarde. Para el martes 16, el estado del tiempo tendrá una marcada mejora con una temperatura de 24º C.