El Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan durante el fin de semana del sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025. Las condiciones previstas indican un período estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas en ascenso, sin probabilidad de precipitaciones.

Para el sábado 27, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana, que dará paso a una tarde y una noche completamente despejadas. La temperatura mínima pronosticada es de 13°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. El viento soplará del sector sur por la mañana y tarde con intensidades entre 13 y 22 km/h, rotando al norte durante la noche con velocidades de 7 a 12 km/h. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en el transcurso del día.

El domingo 28 se presentará con cielo despejado durante la madrugada y la mañana. Por la tarde, se espera un cielo algo nublado, volviendo a parcialmente nublado en la noche. La estabilidad climática se mantendrá, con cero probabilidad de lluvias. Se registrará un notable incremento térmico, con una temperatura mínima de 7°C en la madrugada y una máxima de 29°C durante la tarde. Los vientos serán leves a moderados, predominando del noroeste por la madrugada, del norte durante la mañana y tarde, y rotando al suroeste por la noche, con velocidades sostenidas entre 13 y 22 km/h en la mayor parte del día. No se anticipan ráfagas significativas para esta jornada.