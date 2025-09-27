Un relevamiento realizado por las dependencias policiales de la provincia de San Juan permitió cuantificar los daños materiales ocasionados por los fuertes vientos registrados durante la jornada del viernes 26 de septiembre. El informe detalla incidentes como caída de árboles, postes y cortes de energía, con saldo de al menos tres personas trasladadas a centros de salud.

En el área metropolitana, correspondiente a la Departamental N°1, se registraron caídas de árboles en las inmediaciones de la Casa de Gobierno y en la calle Juan Jufre, así como un poste derribado en la intersección de General Acha y Sarassa. En el barrio Aramburu también cayó un poste eléctrico, mientras que en San Lorenzo e Italia se controló un incendio en un árbol.

La Departamental N°4 reportó algunos de los incidentes de mayor consideración. En la Comisaría 21ª se constató la caída de un árbol sobre un vehículo, que resultó con abolladuras. En la Comisaría 33ª, un árbol de gran porte cayó sobre una vivienda que se encontraba deshabitada en ese momento, sin que se registraran damnificados.

Por su parte, la Departamental N°5 informó sobre dos accidentes de tránsito que requirieron traslados al Hospital Rawson: un motociclista que cayó en Ruta 40 al sur de calle 16, y otro conductor que resultó impactado por un árbol de gran porte en calle 7 y Lemos, en Medano de Oro. Además, en el barrio Buenaventura Luna se registró la caída de una pilastra de luz y árboles sobre la vía pública, así como daños en dos viviendas particulares por el derrumbe de columnas de alumbrado.

En la Departamental N°6, bomberos y policía sofocaron un incendio en una habitación de una vivienda en el barrio Guayaguas, Caucete, donde solo se reportaron daños materiales. Finalmente, la Departamental N°7 señaló la falta de suministro eléctrico en el departamento 15º y reportó un poste de alumbrado quebrado en avenida Ignacio de la Rosa.

La mayoría de las dependencias de las departamentales N°2, N°3 y N°7 no reportaron novedades significativas. Las autoridades continúan realizando tareas de remoción de obstáculos y normalización de los servicios afectados.