En un evento desarrollado durante la tarde del viernes, el departamento de Pocito coronó a Nancy Lina Ceja como su nueva Reina Departamental de Personas Mayores para el año 2025. La ceremonia de elección contó con la participación de 41 candidatas que se presentaron ante un jurado integrado por representantes de instituciones locales y ante el público, que también participó mediante una votación en línea.

Carmen Acosta fue elegida como virreina. FOTO: Gentileza

La nueva soberana, oriunda de la zona norte de Pocito, es madre de tres hijos y abuela de tres nietos. Entre sus actividades principales se destaca su colaboración en el merendero Sueños de Ángeles, que brinda contención a personas con discapacidad, así como su afición por el baile y el vóley. En el mismo acto fue elegida como Virreina Departamental Carmen Acosta, quien se caracteriza por su dedicación a la gimnasia, la pintura sobre tela y la jardinería.

Las familias acompañaron a las candidatas. FOTO: Gentileza

El intendente Fabián Aballay destacó la importancia de la participación de las 41 candidatas, señalando que han marcado un precedente en el departamento por transmitir sabiduría, solidaridad y vitalidad. Previamente, la reina saliente, María Rosa Mestre, junto a la virreina Martha Demartini, se despidieron de sus roles calificando la experiencia del año 2024 como inolvidable.