En el marco de la investigación por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, las autoridades han identificado y difundido la imagen del presunto autor intelectual del crimen. Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, conocido bajo el apodo de “Pequeño J”, quien es señalado como el líder narco que habría ordenado el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

El joven es de nacionalidad peruana. FOTO: Gentileza

La decisión de hacer pública su fotografía fue adoptada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tras obtener indicios de que el individuo intentaría fugarse del país. Esta medida se acompañó con la activación de un pedido de captura internacional. La difusión se produjo durante la madrugada del sábado 27 de septiembre de 2025, luego de una serie de allanamientos realizados en búsqueda del prófugo, uno de los cuales tuvo lugar en el partido de Florencio Varela.

Según la hipótesis principal de la investigación, “Pequeño J” habría contratado a sicarios para llevar a cabo un crimen premeditado como represalia por un supuesto robo de dinero y cocaína. Además, se sostiene que el acusado organizó la transmisión en vivo del asesinato a través de un grupo cerrado en redes sociales, con el objetivo de enviar un mensaje contundente dentro del entorno criminal. Los investigadores lo han descrito como un individuo “sanguinario”, aunque no se tienen registros previos de sus actividades delictivas en los barrios de Villa 1-11-14 y Villa Zavaleta, según afirmaron las fuerzas policiales.

Paralelamente, se confirmó la detención en Bolivia de un quinto sospechoso vinculado al caso. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad peruana y argentina, quien fue capturado en un hostal de la ciudad de Villazón, cerca de la frontera con Argentina. Su aprehensión fue el resultado de un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad de ambos países, luego de que las autoridades argentinas rastrearan su paradero sin éxito en la localidad jujeña de La Quiaca. La operación contó con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de La Matanza y el Juzgado de Garantías N.º 4 de esa jurisdicción, con el objetivo de gestionar su extradición a la Argentina.