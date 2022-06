Propietarios de carros de comida no saben si irán al Parque Belgrano

Pronto quedará inaugurado el flamante Parque Belgrano, que se encuentra en la zona del Museo de Ciencias Naturales. El predio dispone un sitio para food trucks en el que habrá ofertas gastronómicas. Ante esto, los carros pancheros del Parque de Mayo temen que no los tengan en cuenta para ocupar ese sitio.

Los propietarios de los carros, ubicados en las inmediaciones de calle San Luis y Las Heras, están preocupados por su futuro. Rubén Tejada, referente de la Asociación Propietarios Pancheros Unidos y Afines (Appua), dijo a DIARIO HUARPE que habría una licitación por parte del Ministerio de Turismo y Cultura porque hay muchos carros en la provincia. “No sabemos si será para nosotros u otros food trucks”, expresó.

Por otra parte, hay incertidumbre respecto al espacio, ya que desde el Gobierno informaron que tiene capacidad solamente para diez camiones y en el parque hay 14. “Si es para nosotros, nos trasladaríamos ahí y quedaría liberada la calle San Luis”, manifestó.

En los últimos años, se pusieron de moda los food trucks de alto valor que se presentan en algunos eventos a ofrecer su menú gastronómico. Pero Tejada, aclaró que ellos viven de la actividad y trabajan todos los días, y no los utilizan solamente como “pantalla” o fines promocionales. “Llevamos 25 años y el de menor antigüedad tiene 15 años dentro de la zona del Parque de Mayo. No sería bueno que no nos tengan en cuenta”, indicó.

“Nosotros vivimos de esto, hemos criado a nuestros hijos con nuestra labor. Tenemos miedo de que nos saquen y nos dejen sin trabajo”, continuó. Es que en innumerables ocasiones los han mudado de lugar y, por eso, se encuentran en alerta, de acuerdo a Tejada.

En este sentido, el integrante de Appua sabe que tendrán que mejorar sus carros y remarcó que están dispuestos a invertir para embellecerlos y ponerlos en condiciones. “Nuestros carros trabajan todos los días y tienen desgaste”. Por eso, piden ayuda mediante créditos con el objetivo de poder cumplir con los requerimientos que les exijan las autoridades gubernamentales.

Ante este escenario, presentarán una nota a Turismo y Cultura para obtener una respuesta y determinar las medidas a seguir.

Respuesta oficial

DIARIO HUARPE consultó a las fuentes oficiales para saber qué pasará con los tradicionales carros pancheros del Parque de Mayo. Desde el Ministerio de Turismo y Cultura aseguraron que se encuentran trabajando en la situación de ese sector, debido a que falta poco para la inauguración del Parque Belgrano.

Por su parte, Lisandro Cevinelli, director de Espacios Verdes, confirmó que serán más rigurosos para habilitar a los food trucks y adelantó que les exigirán una serie de requisitos.

El área gastronómica del nuevo espacio verde está integrada por estructuras con pergoladas que generarán zonas semi-cubiertos y brindarán reparo del sol. Tiene capacidad para que se instalen unos 10 camiones de manera ordenada. Allí habrá canteros y pisos adoquinados que darán una característica de semi peatonal.