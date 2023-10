¿Próxima pelea por el título? Sean Strickland le respondió a Khamzat Chimaev

La última pelea en el camino hacia el título de Peso Mediano del UFC 294 en Abu Dhabi, fue un enfrentamiento lleno de sorpresas. Originalmente programado para ser el evento co-principal de la noche, el invicto prodigio Khamzat Chimaev se quedó sin oponente cuando Paulo Costa fue retirado del combate debido a una grave infección por estafilococos con apenas 10 días de anticipación. En ese momento, el excampeón de Peso Wélter, Kamaru Usman, entró en escena para salvar el día y transformar la pelea en una eliminatoria por el título de las 185 libras.

El resultado de esta emocionante contienda fue que Chimaev, con su récord invicto de 13-0, superó al legendario Usman por decisión mayoritaria en una pelea altamente competitiva. Este triunfo cimentó su posición en la división de Peso Mediano. Sin embargo, a pesar de la victoria, el actual campeón, Sean Strickland, no considera que Khamzat haya ganado el derecho a una oportunidad por el título en la categoría de las 185 libras.

Lo que dijo Strickland

"Lo único que me gusta de Chimaev es que vende peleas. Por alguna razón, a la gente le agrada o no le agrada. No sé. Para mí, es un maldito sueldo. Vende muchas peleas. La gente paga para verlo, pero él no se lo ha ganado. Él no se lo merece, pero aquí estamos. Dáselo a él. Vende muchas peleas. Iré a pelear contra el hombre durante cinco asaltos. Pero no, no se lo ha ganado", fue lo que expresó Strickland en Extar Rounds de UFC Fight Pass.

Además, Sean agregó: "No se lo merece y tomar una decisión con un peso welter desde el sofá no significa ganárselo. Déjenme contarles sobre Chimaev, muchachos. Esta es una historia real. Ya que vamos a hablar de entrenamiento, un día me burlé de un checheno y no entendió lo que le dije. Fue más como un cumplido para el luchador y él me envió un mensaje, hablando mierda, y le dije: 'Chimaev, no entendiste pero te veré mañana a las 3 en punto, con guantes o sin guantes, gira. arriba'".

"¿Entonces adivina qué? No presentarse. Sin respuesta. Lo hablamos. Él dice: 'No, no, no'. Está bien, hablamos de ello'. Esto es lo que pasa con Chimaev: el hombre puede pelear. Todos sabemos eso. Venció a Usman en una decisión. Usman, viejo, jubilado, pero como sea. Él todavía lo hizo. Pero él y yo somos jodidamente diferentes. Chimaev podría estar aquí y lucharé contra ese hombre hasta la muerte, sabiendo que voy a morir. Ese no es el jodido Chimaev, amigo", sentenció Sean Strickland.