Proyectan que la industria siderúrgica retroceda entre 10% y 15% este año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La industria siderúrgica argentina proyecta cerrar este año con una caída de entre 10% y 15% y que el sector recién podría comenzar a mejorar levemente a fines de 2020, para tomar la senda de la recuperación en 2021.



“El 2019 fue un año difícil, con una crisis financiera, devaluación, y eso frena a la economía. Si uno consulta a los economistas, dicen que el PIB va a caer entre 2,5 y 2,7%”, dijo esta tarde el titular de la Cámara Argentina del Acero y presidente Ejecutivo de Ternium Argentina, Martín Berardi.



En una rueda de prensa brindada durante el 60° Congreso de la Asociación Lationamericana del Acero (Alacero), Berardi afirmó que “el sector del acero está relacionado con el PIB y no tuvimos un buen año”.



“Todavía no tenemos los registros finales, pero el consumo del acero va a caer cerca de 10% y 15% este año dependiendo del sector”, agregó.



De cara al 10 de diciembre, fecha en la que asumirá el presidente electo, Alberto Fernández, el directivo del Grupo Techint dijo que “todavía no tenemos información sobre cuál será el plan económico” y que lo que sí queda claro es que “tendrá que renegociar la deuda”.



“Nosotros percibimos al 2020 como un año de transición con un consumo de acero similar al de este año y, si hacemos las cosas bien, con un crecimiento que empiece a fines de 2020 y en 2021 con una recuperación de la economía”, agregó Berardi.



Por su parte, Máximo Vedoya, CEO de Ternium y presidente de Alacero, contó que la semana pasada, durante la visita de Alberto Fernández a México, participó de una cena junto con el presidente electo, empresarios y directivos de firmas aztecas con intereses en la Argentina.



“Fuimos invitados a una cena con Alberto Fernández en la que estuvieron empresarios mexicanos", relató Vedoya. En el encuentro el presidente electo dijo que “pensaba que en Argentina había que reconstruir el aparato productivo. No se habló en específico, pero él sí tiene claro que el aparato productivo argentino está en problemas”, resumió el directivo del Grupo Techint.