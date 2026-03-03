Publicaron la lista oficial de transportes escolares habilitados en San Juan

El Ministerio de Gobierno de San Juan publicó la nómina oficial de transportes escolares autorizados para operar durante el ciclo lectivo 2026. A través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, la cartera recordó que es fundamental contratar únicamente servicios que cuenten con habilitación vigente, seguro específico y revisiones técnicas aprobadas.

El objetivo, señalaron, es erradicar la prestación ilegal y garantizar condiciones seguras para los estudiantes.

Publicidad

Qué deben exigir las familias

Para comprobar que un transporte está autorizado, los padres y madres deben verificar:

Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura mínima de $676.000.000.

Cartón de habilitación y certificado de desinfección actualizados.

Identificación obligatoria : color blanco y naranja y número visible de capacidad máxima.

Licencia profesional vigente del conductor y su inclusión en el listado oficial.

Lista completa de transportes escolares habilitados

Empresas

Mugnos Bus SRL HSQ118 – Master DCI 120 NWX963 – Nuevo Master

LAP Destinos SRL AD428CK – Jumpy L3 HDI 115 AD428CC – Jumpy L3 HDI 115 AC352EW – Boxer 350 MH 2.3



Prestadores particulares