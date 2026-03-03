Publicidad
Publicaron la lista oficial de transportes escolares habilitados en San Juan

El Ministerio de Gobierno de San Juan publicó la nómina oficial de transportes escolares habilitados y recordó a las familias que deben contratar únicamente servicios con seguro, licencia profesional y habilitación vigente.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Difunden la nómina oficial de transportes escolares con habilitación vigente. FOTO: Imagen Ilustrativa

El Ministerio de Gobierno de San Juan publicó la nómina oficial de transportes escolares autorizados para operar durante el ciclo lectivo 2026. A través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, la cartera recordó que es fundamental contratar únicamente servicios que cuenten con habilitación vigente, seguro específico y revisiones técnicas aprobadas.

El objetivo, señalaron, es erradicar la prestación ilegal y garantizar condiciones seguras para los estudiantes.

Qué deben exigir las familias

Para comprobar que un transporte está autorizado, los padres y madres deben verificar:

  • Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura mínima de $676.000.000.

  • Cartón de habilitación y certificado de desinfección actualizados.

  • Identificación obligatoria: color blanco y naranja y número visible de capacidad máxima.

  • Licencia profesional vigente del conductor y su inclusión en el listado oficial.

Lista completa de transportes escolares habilitados

Empresas

  • Mugnos Bus SRL

    • HSQ118 – Master DCI 120

    • NWX963 – Nuevo Master

  • LAP Destinos SRL

    • AD428CK – Jumpy L3 HDI 115

    • AD428CC – Jumpy L3 HDI 115

    • AC352EW – Boxer 350 MH 2.3

Prestadores particulares

  • Rodríguez Patricia Inés

    • AD826GZ – Boxer Premium 2.2

  • Deymie Gerardo Aníbal

    • AD196WB – Jumpy L3 HDI 115

  • Pizarro Juan David

    • KYK948 – Boxer 350 MH 2.3

  • Martínez Miguel Rolando

    • GVW936 – Master DCI 120

  • Grillo Juan Antonio

    • AD891PM – Jumper 435 L3H2

  • Rodríguez Roberto Aníbal

    • AD982RB – Nuevo Master L1H1

    • GYC511 – Master DCI 120

    • KNC033 – Master PHE DCI 120

  • Guevara Carlos Rodolfo

    • HUE639 – Jumper 2.8 HDI

  • Zabala Lucía Eugenia

    • AC002GN – Vito 111 CDI

  • Aliaga Sergio Gustavo

    • NCM225 – Nuevo Master L2H2

  • Fachinetti Leonardo

    • AD954TN – X30

    • AE770HV

    • OZN283

  • Tello Gastón Alberto

    • NXL115 – Expert Premium 1.6 HDI

  • Guevara Néstor Rubén

    • HYN937 – Boxer 350LH Confort 2.8

  • Torres López Vanesa

    • MTT201 – Nuevo Master L2H2

    • LOFS88

  • López Ángel Eduardo

    • IER652

  • Rausch Gabriela Gisela

    • PMZ188

  • Lepez Dora Irma

    • LCB461

  • Villafañe Mercedes

    • LTU855 – Master PH3 DCI 120

  • Fornés Daniel Oscar

    • MLO490 – OF-1418

  • Milano Maximiliano

    • AD048OR – X30

  • Videla Daniel Bernardo

    • NRV152 – Jumper 2.3

  • Martín Mariana

    • IQT416 – Sprinter 313

    • OAP645 – Sprinter 415

    • KC0445 – Sprinter 313

    • KYU604 – Sprinter 313

    • KKB024 – Sprinter 313

  • Carpino César Alejandro

    • JNL846 – Sprinter 313

    • LTE252 – Ducato

  • Laprovitola Mariela

    • MHX097 – Jumper

  • Gómez Héctor Raúl

    • HKX347 – Master DCI 120

  • Prieto Moreno Gabriel

    • AC968ZP – Expert Premium 1.6 HDI

    • AE203LG – X30

    • AF869HU

    • NGE194 – Jumpy L3 HDI 115

 

