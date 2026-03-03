Provinciales > Servicios habilitados
Publicaron la lista oficial de transportes escolares habilitados en San Juan
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Gobierno de San Juan publicó la nómina oficial de transportes escolares autorizados para operar durante el ciclo lectivo 2026. A través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, la cartera recordó que es fundamental contratar únicamente servicios que cuenten con habilitación vigente, seguro específico y revisiones técnicas aprobadas.
El objetivo, señalaron, es erradicar la prestación ilegal y garantizar condiciones seguras para los estudiantes.
Qué deben exigir las familias
Para comprobar que un transporte está autorizado, los padres y madres deben verificar:
Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura mínima de $676.000.000.
Cartón de habilitación y certificado de desinfección actualizados.
Identificación obligatoria: color blanco y naranja y número visible de capacidad máxima.
Licencia profesional vigente del conductor y su inclusión en el listado oficial.
Lista completa de transportes escolares habilitados
Empresas
Mugnos Bus SRL
HSQ118 – Master DCI 120
NWX963 – Nuevo Master
LAP Destinos SRL
AD428CK – Jumpy L3 HDI 115
AD428CC – Jumpy L3 HDI 115
AC352EW – Boxer 350 MH 2.3
Prestadores particulares
Rodríguez Patricia Inés
AD826GZ – Boxer Premium 2.2
Deymie Gerardo Aníbal
AD196WB – Jumpy L3 HDI 115
Pizarro Juan David
KYK948 – Boxer 350 MH 2.3
Martínez Miguel Rolando
GVW936 – Master DCI 120
Grillo Juan Antonio
AD891PM – Jumper 435 L3H2
Rodríguez Roberto Aníbal
AD982RB – Nuevo Master L1H1
GYC511 – Master DCI 120
KNC033 – Master PHE DCI 120
Guevara Carlos Rodolfo
HUE639 – Jumper 2.8 HDI
Zabala Lucía Eugenia
AC002GN – Vito 111 CDI
Aliaga Sergio Gustavo
NCM225 – Nuevo Master L2H2
Fachinetti Leonardo
AD954TN – X30
AE770HV
OZN283
Tello Gastón Alberto
NXL115 – Expert Premium 1.6 HDI
Guevara Néstor Rubén
HYN937 – Boxer 350LH Confort 2.8
Torres López Vanesa
MTT201 – Nuevo Master L2H2
LOFS88
López Ángel Eduardo
IER652
Rausch Gabriela Gisela
PMZ188
Lepez Dora Irma
LCB461
Villafañe Mercedes
LTU855 – Master PH3 DCI 120
Fornés Daniel Oscar
MLO490 – OF-1418
Milano Maximiliano
AD048OR – X30
Videla Daniel Bernardo
NRV152 – Jumper 2.3
Martín Mariana
IQT416 – Sprinter 313
OAP645 – Sprinter 415
KC0445 – Sprinter 313
KYU604 – Sprinter 313
KKB024 – Sprinter 313
Carpino César Alejandro
JNL846 – Sprinter 313
LTE252 – Ducato
Laprovitola Mariela
MHX097 – Jumper
Gómez Héctor Raúl
HKX347 – Master DCI 120
Prieto Moreno Gabriel
AC968ZP – Expert Premium 1.6 HDI
AE203LG – X30
AF869HU
NGE194 – Jumpy L3 HDI 115