Benjamín Vicuña se fue sin pagar de un restaurante y se armó el escándalo

Benjamín Vicuña se encuentra en medio de una polémica tras una cena con su equipo de trabajo. Mientras el actor dedica emocionantes palabras a su hijo Bautista por su cumpleaños diciendo "te amo y admiro", y genera comentarios por sus interacciones en redes con Anita Espasandín, enfrenta una grave acusación en un reconocido restaurante. En pleno proceso de ensayos para la obra "Secreto en la Montaña", que se estrenará en mayo de 2026, Vicuña habría asistido al comercio bajo un arreglo previo que terminó de forma escandalosa.

Pepe Ochoa relató los pormenores en LAM: "Fue el famoso con su nuevo elenco. Esperaban seis, fueron catorce. Desde el restaurante le dicen que le hacían el canje por 6 y los otros 8 tenían que pagar". Según la información brindada, el actor se habría negado a abonar lo correspondiente a los excedentes del grupo. "Él no pagó, sacó su carta de figurón, les dijo que solo iba a pagar las bebidas que tomen y ellos aceptaron. Se fueron sin pagar y es persona non grata en ese lugar".

Al momento de revelar la identidad del protagonista, Ochoa sentenció: "Este famoso es Benjamín Vicuña". Ante la noticia, Pilar Smith advirtió: "Se va a enojar porque no le gusta que hablen así de él". La periodista también consultó sobre si el actor había cumplido con la difusión publicitaria del local: "¿Hizo las historias o no las hizo?". La respuesta de Ochoa fue tajante: "No hizo nada". Cabe destacar que Esteban Lamothe, coprotagonista de la obra, no estuvo presente en la comida y quedó fuera del conflicto.