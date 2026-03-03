El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que en estos días viajará a Canadá para participar en la tan reconocida y prestigiosa PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), la feria minera más importante del mundo en la que está presente DIARIO HUARPE, donde mantendrá reuniones clave con empresarios y referentes del sector. El mandatario provincial anticipó que buscará consolidar acuerdos estratégicos vinculados a obras de infraestructura y posicionar a la provincia en el escenario internacional como un actor protagónico en materia minera.

En ese marco, explicó el alcance institucional que tiene la política minera en el país. “En el caso de San Juan, los recursos naturales pertenecen a las provincias conforme a la Constitución reformada en 1994, a diferencia de otros países donde dependen del Estado nacional. Por ello, resulta fundamental consolidar una línea clara que establezca a la minería como política de Estado”, sostuvo en diálogo con este medio.

El gobernador detalló que uno de los ejes centrales del viaje será profundizar negociaciones con el directorio de Vicuña, en busca de avances concretos. “Mañana estaré viajando a Canadá con el objetivo de avanzar de manera sólida y afianzar un acuerdo integral con el directorio de Vicuña, que permita trabajar en distintas obras de infraestructura que la provincia proyecta llevar adelante. No tenemos tiempo que perder en materia de desarrollo”, afirmó.

Orrego también destacó que la participación sanjuanina formará parte de una estrategia conjunta con otras jurisdicciones. “Habrá una agenda coordinada con la delegación argentina, de la que formarán parte entre ocho y diez gobernadores. Es una manera firme de demostrar al mundo que, más allá de las diferencias ideológicas, la Argentina es una sola y debe trabajar de forma articulada para que San Juan tenga un papel relevante y protagónico”, señaló el mandatario provincial.

Qué es la PDAC y el rol de San Juan

La PDAC constituye el principal punto de encuentro global para empresas, inversores, funcionarios y especialistas del sector minero. Cada año concentra miles de asistentes y representa una plataforma determinante para la generación de alianzas estratégicas y la captación de inversiones. En ese contexto, la presencia de San Juan apunta a consolidar su perfil como distrito minero competitivo y con reglas claras para el desarrollo de proyectos de gran escala.

El viaje se inscribe en una agenda más amplia de promoción internacional que busca fortalecer la inserción de la provincia en mercados estratégicos. La articulación con empresas y la consolidación de acuerdos vinculados a infraestructura forman parte de un esquema que pretende acompañar el crecimiento productivo y garantizar condiciones para nuevas inversiones.

De esta manera, la participación en Canadá se presenta como una instancia clave dentro de la estrategia oficial para afianzar la minería como política de Estado y reforzar la presencia institucional de San Juan en uno de los foros más influyentes del sector a nivel mundial.