El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se refirió al discurso que el presidente Javier Milei brindó en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y valoró su contenido, al tiempo que evitó ingresar en definiciones partidarias. Tras haber estado presente el domingo en el recinto, el mandatario provincial analizó los ejes planteados por el jefe de Estado y consideró que el mensaje expuso tanto el rumbo actual de la gestión como los proyectos a futuro. En un contexto político atravesado por fuertes tensiones, el sanjuanino buscó posicionarse en un tono institucional y centrado en la agenda de gobierno.

“Sobre mi presencia en el inicio de sesiones, considero que es fundamental estar en este tipo de eventos porque el Presidente expone no solo lo que viene desarrollando, sino también la proyección de lo que pretende impulsar”, sostuvo en rueda de prensa. En esa línea, señaló que se trató de “una jornada particular, en la que se fueron desprendiendo conceptos vinculados a reformas estructurales y también a la confrontación con determinados espacios políticos”. Según expresó, el discurso “puso en relevancia transformaciones importantes, como la reforma laboral y la del Código Penal, y anticipó otras profundas, como la reforma tributaria”.

El mensaje presidencial incluyó definiciones que ya habían generado polémica en intervenciones anteriores. Milei ratificó su idea de avanzar con una fuerte desregulación del Estado, defendió el ajuste fiscal y volvió a cuestionar a lo que denomina “la casta política”, concepto que utilizó reiteradamente desde la campaña. En otras oportunidades, el mandatario nacional había afirmado que el Estado es “una organización criminal” o que el déficit fiscal es “la madre de todos los males”, expresiones que despertaron críticas desde la oposición y sectores sindicales.

Reformas y confrontación

En su análisis, Orrego indicó que el Presidente “volvió a poner en el centro del debate las reformas estructurales que considera necesarias para la Argentina”, y entendió que varias de ellas tendrán impacto directo en las provincias. También reconoció que hubo pasajes del discurso con un tono confrontativo, en línea con la impronta que Milei ha mantenido frente a gobernadores, legisladores y dirigentes opositores.

Consultado sobre una eventual cercanía política con La Libertad Avanza, el gobernador buscó despegarse de especulaciones electorales. “No estoy hablando de cuestiones partidarias; hoy la agenda está marcada por políticas públicas. Los temas electorales se analizarán en su debido tiempo”, afirmó. En ese sentido, insistió en que su prioridad es la gestión provincial.

Foco en la provincia

“Mi trabajo es hacerlo todos los días para los sanjuaninos, desde temprano hasta altas horas de la noche”, remarcó. Además, expresó confianza en el rumbo adoptado por su administración: “Tengo una fe inclaudicable en que San Juan va a avanzar. Desde el día que asumimos sabíamos cuál era el camino, aun entendiendo que sería sinuoso por la situación del país y del mundo”.

De esta manera, Orrego mantuvo un equilibrio entre el respaldo institucional al mensaje presidencial y la reafirmación de su identidad provincial. Mientras el escenario nacional continúa marcado por reformas ambiciosas y declaraciones de alto voltaje, el gobernador eligió destacar la necesidad de acompañar los debates centrales sin desatender las demandas locales.