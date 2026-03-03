Cortafuego en Netflix: el thriller español que es furor

El thriller español Cortafuego (conocido internacionalmente como Firebreak) ha alcanzado el primer puesto en Netflix presentándose como una propuesta “de urgencia” que explora la paranoia familiar. La trama, dirigida por David Victori, se desarrolla como una “carrera contra el tiempo” en la que Lide, una niña de ocho años, desaparece en un bosque mientras un incendio forestal avanza sin control. Mara, interpretada por Belén Cuesta, es la madre que decide enfrentar el peligro extremo, mostrando un personaje que no tiene tiempo para “ser simpático” debido a su desesperación.

El elenco principal cuenta con Joaquín Furriel como Luis, Enric Auquer en el rol de Santi, y la participación de Diana Gómez, Candela Martínez como la pequeña Lide y Mika Arias. En este entorno de rutas cortadas y falta de comunicación, la confianza se rompe y la familia comienza a discutir no solo “qué hacer”, sino también “quién tiene la culpa”. El fuego funciona como una metáfora de los resentimientos ocultos, planteando si la madre logrará encontrar a su hija antes de que la presión enfrente a todos “de una vez por todas”.

Publicidad

Según el análisis de la obra, el conflicto trasciende la pregunta sobre “dónde está Lide” para cuestionar “qué tipo de personas somos cuando lo peor pasa”. El éxito del filme radica en su capacidad de unir la pérdida de un hijo con una catástrofe natural en una narrativa directa donde todo empuja la acción. Quienes decidan verla deben esperar una tensión sostenida y un drama moral, ya que no es una película “para relajarse”.