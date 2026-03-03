Virales > Horóscopo chino
¿Qué desea tu signo chino en secreto? El Caballo de Fuego te responde
POR REDACCIÓN
La llegada del año del Caballo de Fuego en 2026 marca un periodo de ambición y una voluntad ineludible de cambio. Esta energía, definida como directa e impulsiva, empuja a los individuos a actuar sin rodeos. Al respecto, Constanza del Zodíaco declara: “vas a querer lo que querés, sin excusas. Y eso puede ser liberador… o un quilombo hermoso, según cómo lo manejes”.
Cada signo experimenta este impulso de forma particular. La Rata se ve tentada por la emoción de lo impredecible y el riesgo de enamorarse de lo inmanejable. El Buey busca soltar responsabilidades, delegar y bajar la armadura, entendiendo que la fuerza también es pedir ayuda. El Tigre anhela una conquista refinada; busca admiración mostrándose humano para ser elegido. Por su parte, el Conejo apunta a la libertad emocional y a vínculos que den calma y pasión; al ponerse firme, suele ser buscado nuevamente por quienes lo daban por sentado.
El Dragón aspira a la grandeza con ternura, eligiendo amores que acompañen sin competir. La Serpiente sale a escena en el trabajo y el amor, comprendiendo que el misterio seduce más con un poco de verdad encima. El Caballo demanda movimiento y viajes, aunque se advierte que la pasión no siempre sabe construir. La Cabra exige reconocimiento y estabilidad, sin la misión de convencer a quienes dudan de ella.
El Mono desea pasar de "talentoso" a líder y ser tomado en serio, asumiendo el riesgo de aburrirse cuando todo va bien. El Gallo busca respeto a través de la presencia, no de la performance, alcanzando una versión que no necesita aprobación ajena. El Perro rompe su rutina con aventura y fe, aplicando una confianza inteligente que no castiga a nuevos vínculos por errores pasados. Finalmente, el Cerdo persigue el placer sin culpas, eligiendo lo rico que también hace bien, bajo la premisa que Constanza recalca: “elegí lo que te suma energía, no lo que te la roba”.