¿Qué desea tu signo chino en secreto? El Caballo de Fuego te responde

La llegada del año del Caballo de Fuego en 2026 marca un periodo de ambición y una voluntad ineludible de cambio. Esta energía, definida como directa e impulsiva, empuja a los individuos a actuar sin rodeos. Al respecto, Constanza del Zodíaco declara: “vas a querer lo que querés, sin excusas. Y eso puede ser liberador… o un quilombo hermoso, según cómo lo manejes”.

Cada signo experimenta este impulso de forma particular. La Rata se ve tentada por la emoción de lo impredecible y el riesgo de enamorarse de lo inmanejable. El Buey busca soltar responsabilidades, delegar y bajar la armadura, entendiendo que la fuerza también es pedir ayuda. El Tigre anhela una conquista refinada; busca admiración mostrándose humano para ser elegido. Por su parte, el Conejo apunta a la libertad emocional y a vínculos que den calma y pasión; al ponerse firme, suele ser buscado nuevamente por quienes lo daban por sentado.

El Dragón aspira a la grandeza con ternura, eligiendo amores que acompañen sin competir. La Serpiente sale a escena en el trabajo y el amor, comprendiendo que el misterio seduce más con un poco de verdad encima. El Caballo demanda movimiento y viajes, aunque se advierte que la pasión no siempre sabe construir. La Cabra exige reconocimiento y estabilidad, sin la misión de convencer a quienes dudan de ella.

El Mono desea pasar de "talentoso" a líder y ser tomado en serio, asumiendo el riesgo de aburrirse cuando todo va bien. El Gallo busca respeto a través de la presencia, no de la performance, alcanzando una versión que no necesita aprobación ajena. El Perro rompe su rutina con aventura y fe, aplicando una confianza inteligente que no castiga a nuevos vínculos por errores pasados. Finalmente, el Cerdo persigue el placer sin culpas, eligiendo lo rico que también hace bien, bajo la premisa que Constanza recalca: “elegí lo que te suma energía, no lo que te la roba”.