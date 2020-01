Pusineri: "Quiero tener un equipo protagonista sin importar el rival"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Independiente, Lucas Pusineri, apuntó a tener un equipo "protagonista sin importar el rival", en la previa al partido del domingo contra Boca Juniors como visitante, en el marco de la 17ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



"La historia de Independiente es una historia rica. Yo entiendo al fútbol tratando de ser protagonista y quiero tener un equipo así sin importar el rival", afirmó el director técnico en el contacto con la prensa en el predio de Villa Domínico.



"Vamos a respetar la historia, vamos a buscar neutralizar al rival e imponernos con nuestras armas tanto de local como de visitante", adelantó.



Pusineri debutó el pasado domingo de manera oficial con una derrota ante River (2-1) en el estadio Libertadores de América aunque destacó la buena tarea durante "gran parte".



De hecho, el ex Deportivo Cali de Colombia se quedó conforme con muchos de los que integraron el once titular, al punto que realizará una sola variante por decisión propia y la otra será por la expulsión del defensor Alexander Barboza.



En consecuencia, el uruguayo Gastón Silva -pretendido por varios clubes del exterior y que mantiene una deuda con Independiente- en la zaga central del fondo y la entrada de Braian Romero en el medio por Domingo Blanco serán los cambios.



Los elegidos, más allá de la falta de confirmación por parte del entrenador, son Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Silva y Juan Sánchez Miño; Braian Romero, Lucas Romero, Pablo Pérez y Cecilio Domínguez; Leandro Fernández y Silvio Romero.



"Todavía tengo dudas con respecto al equipo contra Boca debido a que sé que hay reuniones próximamente que pueden hacer que algún jugador no esté para el domingo", soltó para dejar entrever ciertas molestias.



Es que a la potencial partida de Silva se le suman la de Francisco Pizzini a Defensa y Justicia, Cristian Chávez a Central Córdoba de Santiago del Estero y la latente posibilidad de que Pablo Pérez emigre afuera del país como Sebastián Palacios a Inter de Porto Alegre.



"Nosotros vamos partido a partido, no puedo pensar más allá del domingo. Estamos tratando de, primero, definir el plantel y de ver el nivel de los futbolistas en la competencia. Estamos buscando alguna incorporación en la delantera y en la zona de volantes", informó frente a las chances de diversas salidas.



Y al mismo tiempo, Pusineri sostuvo que son "las reglas del juego" que se le vayan jugadores y que su idea es "buscar una base sólida que quieran quedarse".



Finalmente, el DT recordó el gol a Boca (1-1), por la 18va. fecha del Clausura 2002, que resultó clave para el título posterior del conjunto dirigido por Rubén Américo Gallego.



"Con respecto de mi gol a Boca, son historias distintas todos los partidos, no les hablaría de mi a los jugadores. Lo importante es escribir una nueva historia hoy", cerró.



Aquella consagración fue la última de Independiente en el campeonato local, en el que ahora suma 21 puntos y se posiciona 15to., lejos de los puestos de Copa Libertadores y a cuatro de Newell's, último en ingresar a la Sudamericana 2021.