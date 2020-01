Qué fue de la nena de Chiquititas que cantaba "No me digas mentiritas"

Los años pasan y los recuerdos de varias generaciones quedan. Marianela Pedano, seguramente quedó en la memoria de muchos niños que vieron la exitosa serie infantil Chiquititas”. En la tira producida por Cris Morena, la pequeña de tan solo 7 años se ganó el cariño del público por cantar “Mentiritas”, un hit súper popular de aquellos tiempos.

En 1995 se estrenó la serie que giraba en torno a un hogar de huérfanas llamado Rincón de Luz, donde varias chicas anhelaban ser adoptadas. Una de ellas era Maru, el personaje interpretado por Marianela Pedano.

"Es una historia muy curiosa porque una vendedora ambulante un día golpeó la puerta de mi casa y como yo hablaba mucho y me metía en las conversaciones, le comentó a mi mamá que me llevara a hacer publicidades. Esta señora volvió con el teléfono de Ana Pechman, que tenía una escuela de teatro y era representante. Tuve la suerte de que también estuviese Solange Verina en el casting, que se parecía mucho a mí y nos pusieron como hermanas", recordó en diálogo con TN Show.

Marianela reconoció que fue una de las más rebeldes e inquietas del elenco, así como también un poco "despistada" a la hora de aprenderse las coreografías. Sostuvo que fue un cambio muy grande pasar de Chiquititas a Cebollitas, una novela mixta que se hizo popular entre los varones: "Éramos un grupo muy sólido. Adaptarse de nuevo con otras personas no fue fácil”.

Pedano alcanzó un gran pico de popularidad siendo muy joven. En el colegio todos la reconocían y algunos la miraban diferente por ser "la chica de la tele". "Cuando sos adolescente todo te afecta mucho más, la gente no tiene piedad a veces. La fama tiene sus cosas lindas y sus cosas feas", dijo. Después de Cebollitas pasó mucho tiempo sin estar en el medio. Se presentó en el casting para la segunda temporada de Rebelde Way, pero no quedó.

Las pruebas que le hicieron le sirvieron para quedar seleccionada en una película de Pablo Trapero: Familia rodante. "Fue una experiencia increíble. Recorrimos durante tres meses la provincia de Corrientes y Misiones. Estaba cursando el último trimestre en la secundaria y tuve que rendir libre. Pero lo valió", contó.

Fuente: TN SHOW