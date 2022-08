¿Qué le pasó? Los estremecedores relatos de Delfina Pignatiello tras retirarse de la Natación

Sin dudas, la decisión que tomó Delfina Pignatiello sorprendió a todos en el mundo del deporte. Cinco años atrás se consagró bicampeona mundial juvenil de natación. Tras eso, su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventus en Buenos Aires 2018 la dejó como una personalidad viral en las redes sociales. Las medallas de oro en los Panamericanos de Lima en 2019 y su llegada olímpica a Tokio la dejaron en boca de todos. Sin embargo, se apartó del deporte hace pocas semanas.

“Fui creando cosas en mi personalidad, miedos… A que la gente que se rodeaba conmigo o esté por interés. Son mambos que tenía y que tengo en mi cabeza, que están ahí y que quizás no hubiesen estado si yo no hubiera estado tan expuesta. Como que situaciones que me atravesaron en mi formación”, partió diciendo Delfina Pignatiello, en lo que fue un anticipo del primer capítulo de la nueva temporada del programa Contar la Vida, conducido por Eduardo Sacheri en Deportv.

Triste salida de Delfina Pignatiello

A su vez, esta también comentó: “En los Juegos, que está bien, todo el mundo te dice ‘quedate con los comentarios buenos, no mires a la gente que te critica, que no sabe nada…’ Bueno, sí, pero estás representando a tu país, que tanto amas… A mí lo que siempre me motivó mucho para competir era llevar la bandera y los colores de Argentina era lo que, realmente, más me motivaba".

"Y llegar de los Juegos, y recibir mensajes de gente, de tu propio país, de tu propio deportes diciéndome ‘sos una fracasada de mierda’ porque me había ido no tan bien como yo lo esperaba. Recibir eso de los argentinos me rompió todas las convicciones que yo podía llegar a tener de mi país. Y ahí fue como que empezó todo un proceso de entender una bocha de cosas de que, si lo bardeaban a Messi…”, aportó la exnadadora argentina.

Para cerrar, Delfina Pignatiello resolvió: “En un momento vi todo muy oscuro, y con el paso de los días fue algo que me hizo crecer. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar de vuelta. Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo”.