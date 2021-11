¿Qué opinión tiene de los demás espacios que compiten por una banca?

En la previa de las Elecciones Generales de este próximo domingo, donde los sanjuaninos deberán votar para renovar tres bancas en el Congreso de la Nación, Yo Te Invito decidió apostar por la democracia y llevar adelante un “Debate de Ideas” con los candidatos de los cuatro frentes que serán de la partida electoral: Todos, Consenso Ischigualasto, La Izquierda de los Trabajadores y Juntos por el Cambio.

Más allá de que la idea fue bien recibida por los frentes electorales, en la práctica, Todos y Juntos por el Cambio avisaron que no participarían del debate. Con esto sobre la mesa, la dinámica del debate cambió, pero no así el objetivo de llegar a los sanjuaninos con las propuestas de campaña.

Es por eso que, mediante el uso de la tecnología y con el aporte de audios que enviaron los candidatos, se llevó adelante el “Debate de Ideas” con la ilusión de que en 2023, la predisposición y el respeto a la ciudadanía cambie en pos de una mayor democracia para todos.

Walberto Allende / Frente Todos

-En general es gente que conozco, llevan tiempo en la política. Han sabido llevar una campaña sin agravios, como estamos acostumbrados los sanjuaninos y esto le hace bien a la política. Lo que si, no coincidimos porque ninguna de las opciones presentada por los distintos candidatos son viables para el San Juan actual.

Marcelo Arancibia / Consenso Ischigualasto

-Creo que los otros dos frentes, Todos y Juntos por el Cambio, no han contribuido para nada en los últimos tiempos y en esta elección en particular a la consolidación de la democracia de los argentinos. Han evadido todo tipo de debate, siento esto una obligación de los candidatos y un derecho de los ciudadanos conocer las propuestas y diferencias de los candidatos de los candidatos. Al no debatir demuestran el vacío de sus propuestas y su representación.

Cristian Jurado / Frente de Izquierda

-Tanto el Frente Todos, como Consenso Ischigualasto y el Frente Juntos por el Cambio son iguales. En el Congreso terminan apoyando las mismas propuestas, tanto la megaminería, el pago de la deuda, los negociados con las grandes corporaciones, las reformas laborales a favor de las grandes empresas y en contra de los trabajadores. Son lo mismo, hacen los que se pelean, pero votan lo mismo.

Susana Laciar / Juntos por el Cambio

-No opino de los demás espacios políticos puesto que no me corresponde. Esto le va a corresponder a los sanjuaninos al momento de votar. Si opino de nosotros, de nuestro espacio político y de comunicarles incansablemente a los sanjuaninos en ese mano a mano que nos permitieron que Juntos por el Cambio es la garantía de esa Argentina grande que nos merecemos vivir.

VIDEO