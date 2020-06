Qué pasa con las personas asintomáticas que tienen coronavirus

Mónica Jofré, jefa de Infectología de la provincia, confirmó este viernes que hay un séptimo caso de coronavirus en San Juan. En rueda de prensa la funcionaria aseguró que se trata de un hombre que permanece asintomático y que por eso no transmite el virus del COVID 19.

Jofré remarcó que tanto el caso seis como el séptimo contagiado son asintomáticos y que por ende no se los puede denominar como "pacientes". "Son personas no pacientes, la Organización Mundial de la Salud sostiene que los asintomáticos no contagian de acuerdo a la medicina basada en la evidencia, siempre basándonos en los visto en los primeros casos", aseguró Jofré.

"No podemos decir que son contagiosos, tenemos que ser cuidadosos con eso. El caso 6 no está contagiando el caso 7 tenemos que ver el test rápido que son los anticuerpos", aseveró la funcionaria.

Jofré recordó que las personas que llegan del exterior de la provincia son alojadas habitaciones individuales en los hoteles que dispuso el Gobierno a no ser que se trate de familias completas que, directamente, se hospedan en cabañas.

La funcionaria recordó que la estadía de las personas en hoteles se realiza teniendo en cuenta las normas de prevención que incluyen protocolos de asistencia a las personas alojadas y en los hoteles y hasta una manera específica de hacer la recolección de residuos en estos lugares.

Jofré destacó que este caso se detectó gracias a los hisopados que se vienen realizando en hoteles empezaremos y agregó que ahora se abre toda una investigación epidemiológica para determinar los contactos estrechos que pudo tener con las personas con las que compartió asiento en los medios de transporte que utilizó para llegar a la provincia.

En relación con la demora que se prevé que puedan tener estos casos asintomáticos para que se los considere curados, Jofré aseguró que como no tienen síntomas la recuperación está siempre dada en los estudios que le realicen a cada persona.

Igualmente la especialista aclaró que existen dos tipos de anticuerpos. Se trata del M y el G en todas las enfermedades causada por virus a los 7 días se empieza a generar la IGM que habla de un cuadro agudo. Luego empieza a generar la IGG que en otras enfermedades como sarampión o varicela "nos va a proteger para toda la vida".

Jofré explicó que se cree que los pacientes que se enfermaron al comienzo de esta pandemia están atravesando un periodo de generación de niveles de IGG que los harán inmunes al coronavirus por el resto de su vida.