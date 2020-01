Qué ves cuando me ves

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las nuevas temporadas de “Snowfall” por Fox Premium Series, de “How to Get Away with Murder” por AXN y de “El mundo oculto de Sabrina” por Netflix y la reposición de la miniserie “Patrick Melrose” por OnDirecTV, son las novedades de las diferentes pantallas.







La historia del crack en Los Ángeles de los '80 vuelven con “Snowfall”







La tercera temporada de “Snowfall”, serie creada por John Singleton que retrata la gestación del consumo de crack en Los Ángeles a principios de los '80, podrá verse a través de Fox Premium Series desde el lunes a las 22.10.



Protagonizada por el actor británico Damson Idris como Franklin Saint, un joven traficante de drogas que busca mejorar su vida, “Snowfall” aborda la historia del consumo del crack y su impacto en la cultura de la ciudad.







Viola Davis regresa con nueva temporada de “How to Get Away with Murder”







La quinta temporada de “How to Get Away with Murder”, serie protagonizada por la ganadora del Oscar Viola Davis que sigue a una prestigiosa profesora de derecho de una universidad de Filadelfia que con sus alumnos se ven envueltos en un complot de asesinato, estrenará el lunes que viene a las 22.50 por la señal AXN.



En la nueva entrega, Annalise Keating (Davis) selecciona a los estudiantes para su nueva clínica legal en Middleton y hace malabares con las ofertas de trabajo de firmas competidoras.







OnDirecTV repone la elogiada miniserie “Patrick Melrose”







“Patrick Melrose”, prestigiosa miniserie protagonizada por Benedict Cumberbatch sobre un hombre de clase aristocrática que intenta superar sus adicciones y demonios vinculados al abuso ejercido por su padre y a la negligencia de su madre, se emitirá nuevamente desde el lunes a las 22 por la señal satelital OnDirecTV.



Compuesta por cinco episodios de una hora, la serie adapta la serie de novelas semi-autobiográficas del autor británico Edward St. Aubyn.







Llega la tercera temporada de “El mundo oculto de Sabrina”







La tercera temporada de la serie de fantasía y terror “El mundo oculto de Sabrina”, que sigue la historia de una adolescente con poderes de brujería, estará disponible desde el viernes que viene en la plataforma de Netflix.



Basada en los cómics del mismo nombre y protagonizada por Kiernan Shipka (quien saltó a la fama siendo apenas una niña como Sally Draper en la elogiada “Mad Men”), es muy diferente de “Sabrina, la bruja adolescente”, la popular serie de los '90.