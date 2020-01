Qué ves cuando me ves

El renovado formato de “Juegos mentales” por Nat Geo, la miniserie “Depredadores” por History, el final de la ácida comedia animada “BoJack Horseman” por Netflix y el documental que sigue el detrás de escena de Shakira en concierto por HBO, son las novedades de las diferentes pantallas.







“Juegos mentales” renueva el formato







La serie documental “Juegos mentales”, en la que se examina el modo en que funciona el cerebro de los humanos y si la percepción puede ser engañada, regresará el lunes a las 22 a la señal Nat Geo con un formato renovado con celebridades en el centro de la escena.



El comediante Keegan-Michael Key guiará a invitados famosos a través de diversos experimentos: en el primer episodio Kristen Bell y Dax Shepard se someterán a las pruebas que darán cuenta de si hay diferencias en el modo en que funcionan los cerebros de los hombres y las mujeres, y Ted Danson y el Blue Man Group explorarán noticias falsas a través de la ciencia.







La miniserie “Depredadores” explora ataques de animales salvajes a los humanos







“Depredadores”, miniserie documental que explora con tecnología de punta dos de los ataques masivos más recordados de animales salvajes a los hombres, podrá verse desde el miércoles a las 21.50 por History.



La serie del especialista en vida silvestre Andrew Ucles y el fotógrafo Brian Grossenbacher investiga dos ataques masivos y hasta ahora inexplicables en los que animales salvajes devoraron en cuestión de horas a cientos de personas.



En el primer episodio se trata un incidente en el que cientos de soldados japoneses fueron atacados durante la Segunda Guerra Mundial por una especie rara de cocodrilos en la costa de Myanmar.







“BoJack Horseman” llega a su final







Los ocho episodios finales de “BoJack Horseman”, elogiada serie animada para adultos que sigue a un caballo antropomórfico que vive de su fama del pasado como estrella de televisión, estarán disponibles desde el viernes que viene en la plataforma de Netflix.



Con estos capítulos se completará la segunda parte de la sexta y última temporada de BoJack (con la voz de Will Arnett), el caballo ex estrella de una sitcom de los 80s y los 90s, que en la actualidad vive deprimido intentando reactivar su carrera en Hollywood.







El detrás de escena de la gira mundial de Shakira en un documental exclusivo







“Shakira in Concert: El Dorado World Tour”, cinta documental que sigue la gira mundial de la cantautora colombiana, estrenará el viernes a las 22 a través de la señal premium HBO y el servicio de streaming HBO GO.



Shakira es la artista colombiana más taquillera de todos los tiempos con 80 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, y esta película-concierto ofrece una mirada nunca vista a su detrás de escena.