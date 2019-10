Quico puso en duda el velorio del Chavo y dijo que el cajón estaba vacío

En declaraciones radiales, el actor Carlos Villagrán que personificó a Quico en el Chavo del 8 emitió unas polémicas frases contra su muerte. "Yo me presenté cuando lo estaban velando (a Bolaños); fue un engaño, no había nadie en la caja, no sé cuándo murió", lanzó.

A pesar del conocido distanciamiento entre él y Roberto Gómez Bolaños, el actor distinguido internacionalmente no dudó en acercarse al funeral del protagonista de la tira mexicana a fines 2014. Cinco años después emitió estas apreciaciones.

Más tarde, aseguró que cerca de mil niños vestidos del Chavo y el Chapulín desfilaron durante un acto homenaje que tuvo lugar en el Estadio Azteca la jornada siguiente. "Si se murió el día que dijeron, ¿en qué momento mandaron a hacer los trajes? Lo tenían preparado", razonó.

Y concluyó: "Yo me presenté en la misa con mi señora. Éramos los únicos dos, hasta que nos sacaron diciendo que ya iban a cerrar. Nunca estuvo el ataúd abierto. Yo saco por conclusión que no había nadie; no había cuerpo ahí".