Este domingo 14 de mayo se celebran las elecciones tanto municipales como legislativas. Según el Código Electoral, existe un grupo de electores que queda liberados del deber cívico por cumplir con ciertos requisitos considerados suficientes para no ser agregados al registro de infractores por no ir a votar.

En primer lugar están las personas mayores de 70 años que si bien tienen permitido llegar a las urnas, no tienen la obligación ni deben justificar su ausencia. Esto mismo sucede con los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años.

Otro motivo para no ir a votar, pero que si necesita de un aval, es estar a más de 500 km de distancia del lugar donde se vota. Se trata de personas que por causas de fuerza mayor como una enfermedad o una urgencia no estén en su lugar de residencia.

Así mismo, las personas que se encuentren imposibilitadas para salir de sus domicilios, ya sean por enfermedad o discapacidad.

Qué pasa si no voy a votar

Desde el tribunal electoral indicaron que aquellas personas que no pertenecen a los grupos anteriormente mencionados y que por alguna razón no pudiera ir a votar y no tenga manera de justificar tal acción, corre el riesgo de ser multado con una importante suma de dinero y ser anotado en el Registro de Infractores.