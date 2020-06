Quieren que docentes y alumnos tengan colectivos exclusivos en el regreso a las aulas

De no mediar ningún cambio de último momento, el regreso a clases se dará en San Juan durante los primeros días del mes de agosto. Con esto en la cabeza, los gremios UDAP, UDA y AMET solicitaron que las que empresas de colectivos habiliten unidades exclusivas para el traslado de alumnos y docentes. Desde el Gobierno le anticiparon a DIARIO HUARPE que analizarán el pedido, aunque aclararon que es "difícil de cumplir".

A pesar de que en San Juan sólo hubo 8 casos confirmados de coronavirus y, por ahora, no hay circulación viral, el miedo gremial radica en lo contagioso puede resultar el uso del transporte público. Esto mirando lo que sucede en el AMBA y Capital Federal con el crecimiento exponencial de la curva de infectados.

"Volver a clases no significa nada más alumnos y docentes con tapabocas. Esto va más allá y en ese sentido venimos trabajando en el armado del protocolo. Nuestra intención es seguir profundizando el tema salud y en ese sentido también queremos hablar del transporte público", dijo Luis Lucero de UDAP.

Además apuntó que "no hay que olvidarse que el transporte fue uno de los puntos donde más contagios se han generado en la provincia de Buenos Aires. El tema del transporte es gravísimo".

También pidió que "en San Juan, el Gobierno, primero que nada debe garantizar el transporte interno, que los docentes puedan llegar a El Encón, Bermejo, Jáchal y desde ahí a Niquivil y Villa Mercedes, Calingasta e Iglesia. Además sería muy bueno contar con un horario especifico para los alumnos y docentes. Esto sería muy bueno para todo el sector de la educación y en eso vamos a trabajar durante las próximas semanas. El pedido ya lo hicimos".

Por su parte, el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Jorge Armendariz, dijo sobre el pedido docente que "hoy no lo estoy viendo muy viable a esto. Estamos con las unidades justas para garantizar el distanciamiento social. En tiempos de no pandemia, en cada colectivos circulaba con 60 pasajeros y hoy no superan los 22. De todas formas charlaremos y analizaremos qué sucede con el inicio de las clases y los horarios que tendrán".

Desde la UTA, el gremio que nuclea a los choferes de colectivos, Héctor Maldonado, aclaró que ellos no tienen ningún reparo en que exista unidades habilitadas sólo para docentes y alumnos, pero aclaró que deben ser de las mismas que hoy prestan el servicio de transporte público y no otras unidades contratadas, esto en clara alusión a los autobuses escolares que están sin trabajar desde marzo pasado.

Hasta el momento y mientras el Gobierno, los gremios docentes y los empresarios de colectivos articulan cómo será la prestación del transporte público en el regreso de las clases, lo único seguro y tal cual lo declaró días atrás el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, "en agosto, provincias como Misiones, Formosa, Jujuy, Catamarca y San Juan estarán en condiciones de volver a las clases".