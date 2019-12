Quimsa recibirá a Franca de Brasil por la Champions League de Básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Quimsa de Santiago del Estero (2-1) recibirá este martes a Franca de Brasil (1-1), en partido correspondiente a la última ventana de competencia de la zona B de la etapa clasificatoria de la Basquetbol Champions League Americas (BCLA), el certamen sustituto de la Liga de las Américas.



El encuentro se jugará, a partir de las 21.30, en el estadio Ciudad de la entidad santiagueña.



Quimsa, dirigido por el DT Sebastián González, superó al elenco brasileño en condición de visitante por 82-74, en noviembre pasado.



Franca tendrá en sus filas al escolta argentino Leonel Schattmann (ex Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia).



Además, desde las 19.00 y por la zona C, Instituto de Córdoba (1-1) visitará al eliminado CD Valdivia (0-3), en Chile.



El conjunto cordobés intentará repetir el éxito alcanzado en el gimnasio Angel Sandrín (92-67 en noviembre pasado) para llegar con aspiraciones a la última jornada en la que se medirá este jueves con Flamengo (3-0), en Río de Janeiro.



En el quinteto chileno se alistarán los argentinos Nicolás Ferreyra (ex Quilmes de Mar del Plata) e Ignacio Alessio (ex Ferro).



En tanto, por la zona A, Mogi das Cruzes de Brasil (2-2) cerró hoy su intervención en la fase de grupos, ganándole a Biguá de Montevideo, por 91-76. El equipo uruguayo visitará este jueves, a las 21.00, a San Lorenzo, en el estadio Roberto Pando, de Boedo.