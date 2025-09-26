Quinta Nazareno, un reconocido espacio de eventos de la provincia, abrió una convocatoria para sumar colaboradores en dos jornadas específicas: el sábado 4 y el sábado 18 de octubre. La búsqueda está orientada a personas mayores de 18 años que tengan disponibilidad en esas fechas y quieran participar en las tareas de organización.

La propuesta fue difundida a través de las redes sociales de la institución, donde se detalló que quienes deseen postularse deberán comunicarse por WhatsApp al 2645 72-5155. Allí se brindará información sobre las actividades que deberán desarrollar los seleccionados y la modalidad de trabajo.

Publicidad

La convocatoria se enmarca en la necesidad de reforzar el staff que acompaña cada evento. Desde la coordinación, encabezada por Marianela Estevez, remarcaron que se trata de una oportunidad para integrarse a un equipo de trabajo en un espacio que se consolidó como punto de encuentro para celebraciones sociales y culturales.