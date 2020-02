Racing visitará a Colón luego del resonante triunfo en el clásico de Avellaneda

POR AGENCIA TÉLAM

Racing Club visitará mañana a Colón de Santa Fe, luego del resonante triunfo en el clásico de Avellaneda ante Independiente, en uno de los dos partidos adelantados de la 20ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TNT Sports.



Luego del histórico triunfo por 1-0 en el clásico de Avellaneda con dos jugadores menos durante casi un tiempo y el agónico gol del mediocampista chileno Marcelo Díaz, la "Academia" se juega una parada brava ante Colón, que no gana hace seis partidos y está complicado en la zona baja de los promedios del descenso.



El equipo dirigido por Sebastián Beccacece está quinto con 31 puntos y en caso de ganar pasará transitoriamente a Argentinos Juniors (32) y Lanús (33) y quedará por debajo de Boca Juniors (36) y el líder River Plate (39).



Los conducidos por Diego Osella, por su parte, están en el vigésimo lugar con 17 unidades. El "Sabalero" empató el sábado pasado con Defensa y Justicia (0-0) y si bien cortó una racha de cinco derrotas seguidas necesita ganar para despegarse de los tres equipos que están en zona de descenso.



En su segundo ciclo en el club, Osella todavía no pudo encontrarle la vuelta, ya que en los tres partidos que dirigió el equipo no pudo marcar goles y la visita de un grande parece ser el momento indicado para volver a festejar.



La heroica victoria de Racing en el Cilindro ante el "Rojo" dejó algo más que una huella imborrable en la historia del club ya que a los expulsados Gabriel Arias y Leonardo Sigali se sumó la baja por lesión de Nery Domínguez, con una luxación de hombro izquierdo.



En el arco seguirá Javier García, una de las figuras del clásico con dos atajadas claves, y por Sigali ingresará Mauricio Martínez, también de buena actuación en los minutos que le tocó jugar.



La duda pasa por el segundo zaguero central ya que Lucas Orban, el reemplazante natural, está recién recuperado un esguince en el tobillo izquierdo y finalmente no fue incluido en la lista de concentrados, en la que sí está el mediocampista Matías Zaracho, quien se reincorporó luego de jugar el Preolímpico de Colombia.



Con este panorama, Beccacece probó con Alexis Soto, habitual lateral izquierdo, para utilizarlo en ese puesto.



Por el lado de Colón habrá una variante obligada por la lesión del mediocampista Christian Bernardi, quien será reemplazado por Tomás Chancalay.



Colón y Racing se enfrentaron 75 veces en primera división con 25 triunfos para la "academia", 21 para el "sabalero" y 29 empates.



El último triunfo de Colón sobre Racing en el "Cementerio de los Elefantes" fue en el torneo Clausura 2010 por 2-1, mientras que Racing festejó por última vez en Santa Fe en el torneo Inicial 2012 por 1-0.







--Posibles formaciones--







Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Federico Lértora, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Lucas Viatri. DT: Diego Osella.



Racing: Javier García; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Alexis Soto y Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Matías Rojas, Leonel Miranda, David Barbona; y Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.







Hora: 21.10



Cancha: Colón



Árbitro: Hernán Mastrángelo



TV: TNT Sports.