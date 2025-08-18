Rafael Ferro confesó que fue conductor de Uber cuando estuvo sin trabajo de actor

Antes de sumarse al elenco de Quebranto, la nueva producción de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel, el actor Rafael Ferro atravesó un período de incertidumbre laboral que lo llevó a buscar alternativas para sostenerse económicamente. En una entrevista reciente, el intérprete conocido por su participación en series como Margarita y Guapas confesó que, durante siete meses sin trabajo, manejó un auto para una aplicación de transporte.

La situación se dio en un contexto de escasas oportunidades en la actuación, algo que Ferro describió como una "pandemia laboral". "Tenés un montón de tiempo y no sabés qué hacer. Llevás a los chicos a la plaza, pero en un momento, sin trabajo y con los ingresos bajando, decidí probar en otra cosa. Me anoté en Uber y empecé", relató durante su participación en el programa Picnic Extraterrestre.

Publicidad

Fue precisamente mientras realizaba un viaje desde Retiro al Aeroparque que recibió la llamada que cambiaría su rumbo: la confirmación de que había sido elegido para Quebranto. "Me quedó grabado. Estaba por dejar a un pasajero cuando me avisaron que me querían para el papel", recordó. El contraste entre su situación en ese momento y el posterior éxito de la serie, grabada en México, fue notable. "Pasé de ser chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan afuera, te pagan bien", señaló.

Aunque al principio le resultaba incómodo ser reconocido por los pasajeros, Ferro encontró en ese trabajo una forma de lidiar con la ansiedad. "Era domingo a la noche, llovía, y yo salía a manejar. Era como un ansiolítico", admitió. Más allá de la necesidad económica, destacó que la experiencia le permitió reconectar con la cotidianidad y enfrentar la inestabilidad propia de la profesión actoral.

Publicidad

Quebranto, estrenada el 15 de agosto, marca el regreso de Tini Stoessel a la ficción. La serie, producida por Non Stop México, sigue a Miranda, una joven adoptada que emprende una búsqueda para descubrir sus orígenes, lo que la lleva a enfrentar peligros inesperados. En el elenco también figuran Jorge López y Martín Barba, en una trama que explora conflictos familiares y secretos del pasado.