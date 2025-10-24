Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán bancas de senadores y diputados. Para emitir el sufragio, los electores deben presentar documentación válida que acredite su identidad y permita a las autoridades de mesa verificar sus datos en el padrón electoral.
Documentación aceptada para votar:
• Libreta cívica
• Libreta de enrolamiento
• DNI libreta verde
• DNI libreta celeste
• DNI tarjeta
Aclaraciones importantes:
• Los documentos que contienen la leyenda "No válido para votar" SÍ son aceptados para sufragar
• El documento presentado debe ser el mismo que figura en el padrón o uno de emisión posterior
• No se aceptan certificados de DNI en trámite
• No es válido mostrar el DNI en el teléfono celular
Consulta del lugar de votación:
Los electores pueden verificar su lugar asignado mediante el padrón electoral online de la Cámara Nacional Electoral, ingresando:
Proceso de votación con Boleta Única de Papel (BUP):
Entrega del DNI para verificación de identidad
Recepción de la boleta firmada por la autoridad de mesa
Marcado del candidato elegido en la cabina de votación
Doblamiento de la boleta por la línea punteada
Depósito en la urna
Firma del padrón
Recepción de la constancia de voto y devolución del DNI