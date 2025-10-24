Publicidad
Publicidad

Política > Los 5 válidos

Elecciones 2025: qué documentos son válidos para votar este domingo

Conocé qué documentos de identidad son válidos para sufragar este domingo 26 de octubre, incluyendo todas las versiones del DNI y las libretas tradicionales, en las elecciones que se realizarán con Boleta Única de Papel.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Todo lo que tenés que saber sobre la documentación para votar este 26 de octubre. FOTO: Gentileza

Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán bancas de senadores y diputados. Para emitir el sufragio, los electores deben presentar documentación válida que acredite su identidad y permita a las autoridades de mesa verificar sus datos en el padrón electoral.

Documentación aceptada para votar:

• Libreta cívica
• Libreta de enrolamiento
• DNI libreta verde
• DNI libreta celeste
• DNI tarjeta

Aclaraciones importantes:

• Los documentos que contienen la leyenda "No válido para votar" SÍ son aceptados para sufragar
• El documento presentado debe ser el mismo que figura en el padrón o uno de emisión posterior
• No se aceptan certificados de DNI en trámite
• No es válido mostrar el DNI en el teléfono celular

Consulta del lugar de votación:

Los electores pueden verificar su lugar asignado mediante el padrón electoral online de la Cámara Nacional Electoral, ingresando:

  • Número de DNI

  • Género

  • Distrito electoral correspondiente

Proceso de votación con Boleta Única de Papel (BUP):

  1. Entrega del DNI para verificación de identidad

  2. Recepción de la boleta firmada por la autoridad de mesa

  3. Marcado del candidato elegido en la cabina de votación

  4. Doblamiento de la boleta por la línea punteada

  5. Depósito en la urna

  6. Firma del padrón

  7. Recepción de la constancia de voto y devolución del DNI

 
 
 
 
 
 
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS