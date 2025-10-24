Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas nacionales, en las que se renovarán bancas de senadores y diputados. Para emitir el sufragio, los electores deben presentar documentación válida que acredite su identidad y permita a las autoridades de mesa verificar sus datos en el padrón electoral.

Documentación aceptada para votar:

• Libreta cívica

• Libreta de enrolamiento

• DNI libreta verde

• DNI libreta celeste

• DNI tarjeta

Aclaraciones importantes:

• Los documentos que contienen la leyenda "No válido para votar" SÍ son aceptados para sufragar

• El documento presentado debe ser el mismo que figura en el padrón o uno de emisión posterior

• No se aceptan certificados de DNI en trámite

• No es válido mostrar el DNI en el teléfono celular

Consulta del lugar de votación:

Los electores pueden verificar su lugar asignado mediante el padrón electoral online de la Cámara Nacional Electoral, ingresando:

Número de DNI

Género

Distrito electoral correspondiente

Proceso de votación con Boleta Única de Papel (BUP):