Este 26 de octubre, los sanjuaninos acudirán a las urnas para elegir tres diputados nacionales. En esta ocasión no habrá elecciones provinciales ni municipales, ya que esos comicios se realizaron en 2023, y el Senado no sufrirá cambios hasta 2027.

El padrón electoral ya está disponible para que cada ciudadano consulte su lugar de votación: https://www.padron.gob.ar/

La elección se realizará mediante la Boleta Única de Papel (BUP), que se estrena a nivel nacional en estos comicios legislativos. Las listas se oficializaron en agosto y la campaña comenzó el 16 de septiembre. Desde el oficialismo de Marcelo Orrego hasta La Libertad Avanza, los espacios de izquierda y partidos tradicionales como el Bloquista, todas las fuerzas políticas se preparan para la contienda.

San Juan renovará tres bancas de diputados nacionales que se repartirán según el sistema D’Hondt proporcional, donde los escaños se asignan según la cantidad de votos de cada lista. Participarán diez fuerzas políticas, ofreciendo un amplio abanico de opciones para los electores.

No habrá cargos provinciales en juego: la Legislatura ya se renovó en 2023 y el gobernador Marcelo Orrego mantiene su mandato hasta 2027. La veda electoral comenzará el 24 de octubre, 48 horas antes de la votación, prohibiendo actos partidarios, difusión de encuestas y publicidad proselitista.

Cómo es la Boleta Única de Papel

La Boleta Única de Papel permite visualizar en columnas las listas de los partidos y, en filas, las categorías a elegir. Cada votante debe marcar únicamente una opción por categoría, utilizando el bolígrafo que entrega el presidente de mesa dentro del cuarto oscuro. Una vez marcada la boleta, esta se pliega siguiendo las instrucciones para garantizar la confidencialidad del voto antes de depositarla en la urna.

🗳️ Paso a paso para votar con la Boleta Única de Papel

1. Verificá tu lugar de votación

Consultá el padrón electoral para saber dónde te toca votar.

Solo pueden votar quienes estén registrados en el padrón.

2. Llevá el documento habilitante

Libreta cívica o de enrolamiento.

DNI verde o celeste.

Nuevo DNI tarjeta.

No se acepta el documento digital ni ejemplares anteriores al registrado en el padrón.

3. Ingresá al cuarto oscuro

Recibí la Boleta Única de Papel y el bolígrafo entregado por el presidente de mesa.

4. Identificá las categorías y listas

En la boleta, las columnas muestran los partidos y las filas las categorías.

En San Juan se vota solo diputados nacionales.

5. Marcá tu opción

Elegí solo una opción por categoría.

Si no marcás ninguna opción, el voto será blanco.

Si marcás más de una opción en la misma categoría, se anula solo esa sección.

6. No agregues inscripciones ni dibujos

La boleta se anula si contiene objetos o marcas que impidan determinar tu intención de voto.

7. Plegá la boleta correctamente

Seguí las instrucciones para garantizar la confidencialidad del voto.

8. Depositá la boleta en la urna