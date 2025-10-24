Publicidad
Voto obligatorio 2025: quiénes deben votar y quiénes están exceptuados por ley

Conocé quiénes están obligados a votar este 26 de octubre y quiénes están exceptuados.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El mapa completo de quiénes deben votar en las elecciones. FOTO: Gentileza

En la República Argentina, el sistema electoral se rige por los principios de universalidad, igualdad, secreto, libertad y obligatoriedad del sufragio. El marco legal establece categorías específicas respecto a la obligatoriedad del voto, con excepciones claramente definidas.

Votantes con voto obligatorio:

  • Ciudadanos argentinos nativos mayores de 18 años

  • Ciudadanos argentinos naturalizados mayores de 18 años

Votantes con voto optativo:

  • Jóvenes de 16 y 17 años (Ley de Voto Joven N° 26.774)

  • Ciudadanos argentinos residentes en el extranjero

  • Personas mayores de 70 años

Personas exceptuadas del deber de votar:

  • Jueces y auxiliares que deban permanecer en sus funciones durante los comicios

  • Quienes se encuentren a más de 500 km de su lugar de votación con justificación válida

  • Personas declaradas dementes por sentencia judicial

  • Condenados por delitos dolosos cumpliendo pena privativa de la libertad

  • Condenados por faltas de juegos prohibidos

  • Sancionados por deserción calificada

  • Declarados rebeldes en causa penal

  • Personal de servicios públicos con tareas incompatibles durante el comicio

Exclusión del padrón electoral:

  • Extranjeros residentes en Argentina (no habilitados para votar en comicios nacionales)

Cabe destacar que los principios de igualdad, secreto y libertad del voto se aplican a todos los electores habilitados para sufragar en los procesos electorales nacionales.

