Voto obligatorio 2025: quiénes deben votar y quiénes están exceptuados por ley

En la República Argentina, el sistema electoral se rige por los principios de universalidad, igualdad, secreto, libertad y obligatoriedad del sufragio. El marco legal establece categorías específicas respecto a la obligatoriedad del voto, con excepciones claramente definidas.

Votantes con voto obligatorio:

Ciudadanos argentinos nativos mayores de 18 años

Ciudadanos argentinos naturalizados mayores de 18 años

Votantes con voto optativo:

Jóvenes de 16 y 17 años (Ley de Voto Joven N° 26.774)

Ciudadanos argentinos residentes en el extranjero

Personas mayores de 70 años

Personas exceptuadas del deber de votar:

Jueces y auxiliares que deban permanecer en sus funciones durante los comicios

Quienes se encuentren a más de 500 km de su lugar de votación con justificación válida

Personas declaradas dementes por sentencia judicial

Condenados por delitos dolosos cumpliendo pena privativa de la libertad

Condenados por faltas de juegos prohibidos

Sancionados por deserción calificada

Declarados rebeldes en causa penal

Personal de servicios públicos con tareas incompatibles durante el comicio

Exclusión del padrón electoral:

Extranjeros residentes en Argentina (no habilitados para votar en comicios nacionales)

Cabe destacar que los principios de igualdad, secreto y libertad del voto se aplican a todos los electores habilitados para sufragar en los procesos electorales nacionales.