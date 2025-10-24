Política > Sistema democrático
Voto obligatorio 2025: quiénes deben votar y quiénes están exceptuados por ley
POR REDACCIÓN
En la República Argentina, el sistema electoral se rige por los principios de universalidad, igualdad, secreto, libertad y obligatoriedad del sufragio. El marco legal establece categorías específicas respecto a la obligatoriedad del voto, con excepciones claramente definidas.
Votantes con voto obligatorio:
Ciudadanos argentinos nativos mayores de 18 años
Ciudadanos argentinos naturalizados mayores de 18 años
Votantes con voto optativo:
Jóvenes de 16 y 17 años (Ley de Voto Joven N° 26.774)
Ciudadanos argentinos residentes en el extranjero
Personas mayores de 70 años
Personas exceptuadas del deber de votar:
Jueces y auxiliares que deban permanecer en sus funciones durante los comicios
Quienes se encuentren a más de 500 km de su lugar de votación con justificación válida
Personas declaradas dementes por sentencia judicial
Condenados por delitos dolosos cumpliendo pena privativa de la libertad
Condenados por faltas de juegos prohibidos
Sancionados por deserción calificada
Declarados rebeldes en causa penal
Personal de servicios públicos con tareas incompatibles durante el comicio
Exclusión del padrón electoral:
Extranjeros residentes en Argentina (no habilitados para votar en comicios nacionales)
Cabe destacar que los principios de igualdad, secreto y libertad del voto se aplican a todos los electores habilitados para sufragar en los procesos electorales nacionales.