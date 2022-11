Rafael Nadal, de visita: sus emoción por estar nuevamente en Argentina

En pocos días, Rafael Nadal volverá a estar en Argentina y eso lo pone notablemente contento. El español, una leyenda del tenis mundial, tendrá que aparecer una vez más en el polvo de ladrillo en Buenos Aires, cosa que se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre en Parque Roca. Allí, tendrá una exhibición con Casper Ruud, además de la invitada de lujo que aparecerá, Gabriela Sabatini.

Dialogando con Infobae, Rafael Nadal destacó: "Bueno, al final te sientes un poco como en casa. Creo cuando viajas a Latinoamérica, ya sea por el idioma o por el tema de que tienes muchos compañeros del circuito, siempre me he sentido muy bien recibido y querido. Por eso, no necesito mucha preparación. Al final, lo que tengo es mucha ilusión, pues hace ya años que no estoy por ahí".

"Además, soy consciente de que, poniendo todo en contexto, no sé si estando en activo, profesionalmente hablando (hace una mueca y una pausa)… Puede que sea la última vez que esté por ahí. Por eso, en este contexto, hace que mi visita sea muy especial y emotiva, lo que me hace mucha ilusión. Así que vamos a intentar estar de la mejor manera posible para para dejarlo todo ahí", reconoció el español.

Nueva vida de Rafael Nadal

Por otra parte, Rafael explicó: "Desde mi prisma, a nivel personal, ha sido un año exitoso a nivel de resultados, pero también difícil por los dolores físicos, de momentos duros, como las retiradas de Wimbledon, cuando mejor estaba jugando, y de la final de Indian Wells, cuando creo que tenía todo en mi mano para poder sumar otro título importante. Me perdí los torneos de Montecarlo y Barcelona, en Roma estuve cojo, Roland Garros lleno de incertidumbre, en fin, ésta es la realidad".

"Después, rotura de abdominal que no me permitió llegar bien a Estados Unidos y, luego, todo el tema personal y el nacimiento de mi hijo. Con lo cual, diría que, si miramos en lo general ha sido un año muy positivo a nivel tanto personal como profesional, porque ha terminado todo muy bien, pero también fue muy duro. Yo hace años que dejé de ser un ‘pibe’, desgraciadamente, pero bueno, al final llegan momentos en la vida en que hay cambios que son de alguna manera necesarios y es lo que realmente quería", complementó Nadal.