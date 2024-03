Ramiro Leyes es una de las jóvenes promesas de San Juan. Con 20 años de edad, se consagró campeón argentino profesional de K-1 en el Club Julio Mocoroa, categoría que tiene un poco de kickboxing y la disciplina Muay Thai. El deportista contó cómo fueron sus comienzos, lo que siente al subir al cuadrilátero y su opinión sobre la actualidad de ese deporte. Ramiro sorprende con sus logros y es otro de los sanjuaninos que sigue cosechando frutos y enorgullece a la provincia.

Ramiro inició su carrera de chico y desde la cuna se nutre del kickboxing en su familia. Es que su padre también forma parte del deporte y entrena desde los seis años, por lo que Ramiro heredó la pasión por los guantes. “Desde chico lo veía pelear y entrenar, así que simplemente he nacido con esto”, expresó el deportista a DIARIO HUARPE.

Ramiro antes de pelear y demostrar sus habilidades. Foto: gentileza.

Los Leyes tienen un gimnasio llamado Zeus (ubicado en calle Rivadavia pasando Santiago del Estero) donde entrena con su papá diariamente y se prepara para dar lo mejor en cada competencia. La disciplina requiere una gran concentración, atención y destreza, por lo que dedica sus días al kickboxing. “En la mañana corro una hora y media y me voy al gym que es nuestro lugar de entrenamiento y también donde trabajo. "Me dedico a los fierros un poco debido a que no trabajamos con mucho peso, pero sí le metemos más a la parte de potencia. En la tarde noche entrenamos con mi papá toda la parte técnica y de combate de Kick y Muay Thai”, detalló.

Ramiro es un ejemplo de disciplina para los jóvenes sanjuaninos. Foto: gentileza.

Gracias a la perseverancia y tenacidad, Ramiro con tan solo 20 años de edad ya ha cosechado triunfos a nivel nacional e internacional. Comentó que hasta el momento tiene tres títulos: uno en Style Fight, que es de una franquicia europea; otro que es un título argentino en la categoría semiprofesional cuando tenía 16 años en mayores; y el que obtuvo la semana pasada cuando se consagró como campeón argentino profesional de K-1.

Cada vez que sube al cuadrilátero pone todos sus conocimientos, habilidades, y demuestra su profesionalismo en la actividad. “Es una mezcla de sentimientos, ganas de subir y a la vez un poco de miedo. Hay que tratar de subir lo más seguro posible. Por ahí uno está confiando por el entrenamiento, pero no sabe con qué se va a topar arriba. Hay que subir con confianza y nunca subestimar al oponente”, dijo Ramiro al describir lo que siente en cada pelea que le toca dar.

El deportistas entre en el gym Zeus. Foto: gentileza,

A pesar de su corta experiencia, Leyes es ya un referente para los jóvenes sanjuaninos que pretenden sumergirse en el mundo del kickboxing. Al respecto expresó que: “Es un deporte hermoso. Más allá de ser un deporte de combate y contacto es lindo, porque se obtiene mucha disciplina y se aprende mucho, no solamente en la pelea, sino en cuanto a lo físico, uno aprende a cuidarse con la alimentación y los entrenamientos”.

“Falta más difusión en el deporte. Si bien ya hay varias academias, en San Juan yo sinceramente creo que se debería sumar más gente”, siguió el joven talento.

Ramiro Leyes demuestra que con constancia se pueden alcanzar los objetivos propuestos. La pasión por el kickboxing lo llevó a alcanzar la cima a nivel nacional y con su inclaudicable disciplina irá por muchos más triunfos. De esta manera, San Juan siguen sumando talentos que se destacan en el país con esfuerzo y sobre todo entusiasmo.