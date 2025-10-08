Cultura y Espectáculos > Cultural para todos
Rawson vive la cultura: comenzó la 16° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro
La agenda de actividades:
Cronograma 2025
Miércoles 08/10 – Biblioteca Popular Sur
Charlas y Exposiciones (Planta Baja)
- 10hs – Jugando , jugando leo y escribo -Graciela Simone y Raul Sisterna.
- 10:30hs – Presentacion de Antologia de Escritores Sanjuaninos "Custodios de la Palabra".
- 11hs – Charla I.N.T.A.
- 12hs – Charla y Promocion de los Espacios Turisticos del Departamento a cargo de Area Turismo.
- 12:30hs – Muestra de la Obra de Gonzalo Costela , obra qué va a representar a Rawson San Juan, y Argentina en la Muestra de Arte Mundial de Qatar 2025.
- 14hs – Biblioteca Jorge Leonidas Escudero y Colegio Santa Bárbara: Descubriendo juntos el tesoro escondido , tras las huellas de la literatura a traves del proyecto : "la lectura el genio de mi lampara maravillosa".
- 15hs – Escribir puede ser divertido: taller de poema cursi y relatos breves de misterio- Alejandra Bondanza.
- 16hs – Taller de Cuentos de terror por Sebastian Paz.
- 16:30hs – Presentacion Revista Rawsinito Nº4.
- 17hs – Escudero vs Campus "El golpe de la palabra"- Recital Poetico Alfia Arredondo y Marcos Castro.
- 17:30hs – Presentacion Revista "El gaucho Rosendo " de Osvaldo Puy - edicion 9 y 10.
- 18hs – Presentacion poemario: "Elementos" de Viviana Rodriguez.
- 18:30hs – Presentacion de "Cronica de un alma sencilla" de Leandro Gonzalez.
- 19hs – Presentacion de NO MATARAS de Alvaro Olmedo Presentacion de Genesis y
- proyeccion del neoliberalismo Lic. Alvaro Olmedo.
- 19:30hs – Presentacion de "Cuando el amor muere lento" de Milagros Yudica.
- 20hs – Recital Poetico Los Versos al Taller - a cargo de Paolo Muñoz y Tomas Pablo Las Peñas.
Sala de Biblioteca 1er Piso
- 11:30 hs – Inauguracion del Espacio de Escritores Rawsinos: Homenaje a Enrique Cabrera.
- 11:45 hs – Inauguración del Espacio Binacional Literatura Argentino Chilena. Presentación de Antologías Binacionales.
- 12 hs – Intervención con la Palabra "Violencia de Género. Un Desafío Social".
Stands Interior (Planta Baja)
- Escritor Osvaldo Puy y David Rodriguez.
- Espacio Literario Rawson
- Stand Junta de Estudios Historicos San Juan.
- Juegos trivia Culturales
- Stream Dame TV (transmision en vivo , moviles , entrevistas).
- Stand Rawsinito (lectura , juegos ludicos de dibujo , preguntas y respuestas)
- Los Versos al Taller - a cargo de Paolo Muñoz y Tomas Pablo Las Peñas.
- Stand Escritores Angaqueros.
- Stand Coleccion Bibliografica Sanjuaninos Caidos en Malvinas.
Escenario (Espacio Plaza)
- 10 hs – Acto conmemoracion 83º Aniversario de Rawson.
- 10:30 hs – Taller de Folklore Adolescentes de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Daniel Paez.
- 11hs – Taller de Orquesta de la Red Cultura en Movimiento. Cuarteto de Cuerdas.
- 11:30hs – Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maximiliano Vera
- 15 hs – Charla de Oratoria Ariel OCAMPO- Academia de STREAMING.
- 17 hs – Academia Studio Vi Dance.
- 17:20 hs – Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maximiliano Vera.
- 18hs – Taller de Guitarra y Canto de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Javier Lucero.
- 18:20hs – Academia HERA.
- 18:40hs – Taller de Teatro Adultos de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Silvia Bustamante.
- 19hs – Taller de Tango Biblioteca Popular Sur.
- 19:20hs – Banda "La Bandeja" Grupo de Rock.
- 19:40hs – Academia Latin Dance.
Stands Exterior (Plaza y Jardines Biblioteca)
- Editorial Billiken.
- Ediciones Gino (Cordoba).
- Editorial Magisterio.
- Libreria Blake Streek.
- Libreria Antonio Soto Libros.
- Libreria El Librero.
- Editorial Jarilla.
- Biblioteca Estrada.
- Biblioteca Victoria.
- Biblioteca Mariano Moreno.
- Biblioteca Universitaria.
- Biblioteca Cervantes.
- Biblioteca Sur.
- Biblioteca Jose Manuel Estrada.
- Biblioteca Alfonsina Storni.
- Biblioteca Patriotas Noveles.
- Biblioteca Mundo Lector.
- Biblioteca Aguilar.
- Biblio Tur.
- Fondo Editorial Camara de Diputados.
- Direccion de Bibliotecas Populares.
- Biblioteca Popular General Jose de San Martin.
- Biblioteca La Escalera.
- Biblioteca Sarmiento Legislador.
- Biblioteca Franklin.
- Biblioteca Arbolito.
- Biblioteca Virgen del Carmen.
- Rawtex.
Jueves 09/10 – Complejo La Superiora
Charlas, Exposiciones y Escenario Alternativo (Cupula)
9 hs – Emprendedores.
9:30 hs – Taller de Guitarra de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maximiliano Vera.
10 hs – CHARLA TALLER Institución CRUZ ROJA.
10:20 hs – Funcion de Titeres. Elenco Manos en Movimiento.
10:30 hs – Instituto Ritmo y Pasión.
11 hs – Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Milagros Moreno.
11:10 hs – Teatro Inclusivo UNSJ.
11:30 hs – Taller de Folklore Infantil de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Daniel Paez.
14 hs – CHTallerueblos Originarios Indígenas.
15 hs – TALLER LETRI AVENTURA. CONSTRUCTORES DEL APRENDIZAJE.
15:30 hs – Instituto Beirut Clase Abierta de Arabe Prof. Lucia Said.
16 hs – Fabrica de Escritores. Cuentos Infantiles de amistad e inclusion - Alejandra
Bondanza - Stella Amaefil.
16:30 hs – Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Leo Vilta.
17 hs - Charla y Presentacion deL Departamento Rawson a cargo del Prof. CARLOS MORENO.
17:30 hs – Instituto Almas Folkloricas.
18hs – Academia Los Huarpes.
18:30 hs – Academia de Danza HERA.
19 hs – Taller de Ritmos Urbanos de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Milagros Moreno.
19:30 hs – Instituto Almas Cuyanas.
20 hs – Instituto Strong.
Stands Planta Baja
- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNSJ Muestra Proyecto Sismo
- Instituciones - Biblio Tur
- Direccion de Bibliotecas Populares.
- Biblioteca Popular Sur.
- Antonio Soto Libreria.
- Stand Rawsinito (lectura, juegos ludicos de dibujo).
- Camparte Lab. Quimica divertida.
- Asociacion de Archivistas.
- Billiken Editorial.
- Magisterio Editorial.
- UDA.
- Blake Streek Libreria.
- Jarilla Editorial.
- El Librero Libreria..ABDULAH Libros usados.
- Ana Fernandez Libros usados.
- Pesur Libreria..
- Editorial Gino (Cordoba)..
- Honorable Concejo. Deliberante.
- Centro de Vinculacion Universitario.
- Área TURISMO
- Stand Cuenta Cuentos (Prof. Teatro)
- Rawtex.
Sala Mario Perez
- Exposición de Silvina Martinez muestra “santuarios2”.
- Exposición pictórica “Creer. He allí toda la magia de la vida” de los artistas Rolando Ortiz Yubel y Deolinda Alejandra Liquitay de la provincia de Mendoza.
- Área creativa Exposición escultórica y pictórica “tierra antigua”.
- “Turismo Visita guiada y taller artístico“. Exposición artística y trabajo en vivo.
- Exposición del Museo Tornambé (centro de creación y artes visuales).
- Exposición Facultad de Filosofía Humanidades y Artes.
- Muestra pictórica permanente sala de exposiciones Mario Pérez.
- Apertura de la muestra “creer” y luego Entrega de certificados a los invitados e instituciones.
19 hs Cierre de acto protocolar con el número musical del artista Cristian Marcelo Ferranti.
Escenario - (Estadio)
- 9 hs – Concurso Rawson Joven. Desafio del Conocimiento. Area de Juventud de Rawson.
- 12 hs – Acto Universidad Nacional de San Juan.
- 13hs – Concurso Rawson Joven. Desafio del Conocimiento. Area de Juventud de Rawson.
- 15:30 hs – Función de Titeres. Elenco Manos en Movimiento.
- 16:30 hs – Instituto Ritmo y Pasión.
- 17 hs – Instituto Pale.
- 18hs – Taller de Tango y Folklore de la UNSJ.
- 18:30 hs – Ensamble de Saxofones.
- 19 hs – Final y Premiacion Concurso Rawson Joven. Desafio del Conocimiento. Area de Juventud de Rawson
Stand Estadio
- Oferta educativa Universidad Nacional de San Juan - Universidad Catolica de Cuyo-
- Universidad de Congreso.
- Editorial de la UNSJ.
- Editorial de la Universidad Catolica.
- Museo Tornambé.
- Dirección de Cultura de la UNSJ.
- Secretaría de Extensión y Secretaría de Bienestar de la UNSJ.
- Federación Universitaria
- Centro de Vinculacion Universitario
- Departamentos de Filosofía.
Viernes 10/10 – Teatro Kummel
- 19 hs - Foaller Muestra y Degustacion de vinos de Museo Suero.
- 19:30 hs Orquesta Municipal de la Red Cultura en Movimiento a cargo de los Prof. Sebastian
- Paez-Rosandry Graterol- Andres Graterol-Cecilia Perez Cello.
- 20 hs - Obra Teatral El Murmullo de Juan Carlos Carta. Elenco Circulo de Tiza Teatro – La Obra presenta la cronica de un dia cualquiera de 2 mujeres donde se entrelazan chismes del
- barrio, se explora la Psicologia femenina, la soledad, de un universo pueblerino. la Obra
- estuvo en escena en el Teatro Nacional Cervantes.
- 22 hs - Bufet Centro Valenciano, Artistas invitados: Grupo Doble A: Agustin Sosa y Aldana Manrique.
Sábado 11/10 – Plaza Centenario y Centro de Convenciones
ESCENARIO CENTRAL
- 10hs a 13 hs Encuentro de ZUMBA dependientes del Área de Deportes.
- 17hs – Taller de Teatro Niños de la Red Cultura en Movimiento.
- 17:20hs – Taller de Guitarras de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Maxi Vera.
- 17:40hs – Taller de Folklore Union Vecinal Villa Krause.
- 18hs – Academia Balady Gips.
- 18:20hs – Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Leo Vilta.
- 18:40hs – Coro Municipal de Rawson.
- 19hs – Homenaje a Mercedes Sosa.
- 19:30hs – Taller de Folklore de la Red Cultura en Movimiento. Prof. Daniel Paez.
- 20hs – Cierre: Actuan Profesores de la Red Cultura en Movimiento, Instituto Dalcaz y Área Cultura.
- 20:20hs – Acto Aniversario Villa Krause.
- 20:40hs – Orquesta Escuela de Jorge Rodrigo.
- 21hs – Academia Ritmo y Pasión.
- 21:20hs – Ballet San Juan KPSJ.
- 21:40hs – Instituto Rocio.
- 22hs – Danza Chilena - Jaqueline Barraza.
- 22:20hs – Escuela Municipal de Danzas de Rawson.
- 22:40hs – Presentacion Artistica de Abigail Ortega.
- 23hs – Presentacion Artistica de ALOK2.
STANDS (Plaza)
- Ana Fernández libros usados.
- Beakers street libreria.
- Pesur libreria.
- Editorial Gino (Cordoba).
- Comparte Lab. (taller de laboratorio experimental).
- Antonio Soto Libreria.
- Jarilla Editorial.
- Abdulah libros usados.
- El Librero Libreria.
- BIBLIOTECA POPULAR SUR.
- BIBLIOTECA POPULAR MUNDO LECTOR.
- BIBLIOTECA POPULAR AGUILAR.
- BIBLIOTECA POPULAR FRAY JUSTO STA MARIA DE ORO.
- BIBLIOTECA POPULAR LA SOCIEDSAD DE LOS PATRIOTAS NOVELES.
- BIBLLOTECA POPULAR MARIANO MORENO.
- BIBLIOTECA POPULAR VICTORIA.
- BIBLIOTECA POPULAR CERVANTES.
- BIBLIOTECA POPULAR JOSE MANUEL ESTRADA.
- BIBILOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI.
- BIBLIOTECA UNIVERSITARIA.
- BIBILOTECA POPULAR. GENERAL JOSE DE SAN MARTIN.
- BIBLIOTECA SARMIENTO LEGISLADOR.
- BIBLIOTECA FRANKLIN.
- FUNDACION SONRISAS.
- FUNDACION HOGARES BERACCA.
- AS. CIVIL FUENTE DE VIDA.
- U.V BARRIO STOTAC.
- BARRIO BUENAVENTURA LUNA.
- ASOCIACION CIVIL UPEDI, VIÑEDOS DEL SUR.
- LIBRERÍA CRISTIANA PESUR.
- UNION VECINAL VILLA KRAUSE.
- FUNDACIÓN MIRANOS.
- ASOCIACIÓN ARCHIVÍSTICAS.
- SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.
- ECO CANJE LITERARIO.
- MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN.
- MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.
- MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS.
- MUNICIPALIDAD DE ALBARDON.
Disertaciones y Charlas (Espacio Centro de Convenciones)
- 10:30 hs - Capacitación en Gestión Cultural - Moderador Lic. Fabian Cabañes.
- 12 hs - Presentacion de novela "Monstruos" a cargo de Desire Blair escritora de la provincia de San Luis.
- 16 hs - ATRAPAMUSAS: La escritura como viaje apasionante y libre. Una guía para descubrir el talento propio.
- 16:30 hs - LAS JINETES DE LA PALABRA.
- 17 hs - Presentación del Laboratorio de Escritura Rayuela.
- 17:30 hs - Presentación del libro "La invasión de los pájaros" de Raúl Cardó.
- 18 hs - Charla "Derecho de Autor adaptado: libros e inclusión", a cargo de Matías Germán Rodríguez, Ana Paula Díaz y Maximiliano Martín.
- 18:30hs - Charla "Cómo publicar en Amazon" de Raúl Cardó.
- 19 hs - Presentacion de Nicolas Delcazo.
- 20 hs - Centro Desarrollor Emprendedor Charla