Rawson vive la cultura: comenzó la 16° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson dio inicio a la decimosexta edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, un evento consolidado como una tradición en el departamento. Bajo el lema “La Cultura del Encuentro”, la propuesta ofrece cuatro días dedicados al arte, la literatura y la expresión popular, con entrada libre y gratuita. El objetivo fundamental de esta edición es establecer un espacio integral de promoción cultural, educativa y recreativa, fomentando el encuentro comunitario y el acceso a diversas manifestaciones artísticas y literarias.

La Feria del Libro abandona un solo lugar y se instala en múltiples puntos de Rawson. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

La amplia agenda de actividades incluye presentaciones de libros, talleres, recitales poéticos, obras de teatro, ferias de editoriales y muestras de arte. El evento funciona como un punto de convergencia para escritores, artistas, editoriales, bibliotecas, instituciones y municipios. Al respecto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó que se trata de “una tradición” y que se está “cumpliendo con una edición más, promoviendo de esta manera nuestra cultura, nuestra literatura, los escritores sanjuaninos, el trabajo de las bibliotecas populares, toda la gama artística y de la cultura popular”.

Una característica distintiva de esta edición es la implementación de un sistema descentralizado de sedes. Munisaga explicó que “no está unificado en un lugar la feria”, detallando el cronograma de sedes. La inauguración se llevó a cabo el miércoles en la Biblioteca Popular Sur, donde, según sus palabras, “está concentrada toda la exposición de las bibliotecas populares que hay en el departamento y también bibliotecas que han venido de otras zonas de la provincia de San Juan”. Durante esa jornada se desarrollaron visitas, exposiciones y presentaciones de escritores y artistas.

El jueves las actividades se trasladarán al Complejo La Superiora, con una programación desde las 10 hasta las 20 horas que incluirá exposiciones de libros, visitas de instituciones y eventos artísticos. La programación del viernes se centralizó en el Teatro Kummel, con un Sunset Cultural y la puesta en escena de una obra de teatro de gala.

La feria culminará el sábado en la Plaza de Villa Krause y el Centro de Convenciones. El intendente Munisaga señaló que el evento también servirá para hacer “vísperas del aniversario de Villa Krause que es el 12 de octubre”, describiéndola como una “localidad centenaria”. El cierre contará con exposiciones en la plaza, presentaciones de libros en el Centro de Convenciones, shows artísticos y el reconocimiento a vecinos distinguidos de la localidad, integrando así la culminación de la feria con los festejos aniversarios.