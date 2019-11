Real Madrid busca seguir en la punta contra Alavés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Real Madrid, uno de los punteros de la liga de España, visitará mañana a Deportivo Alavés, con el argentino Lisandro Magallán, en uno de los partidos de la fecha 15.



El encuentro se jugará desde las 9 (hora argentina) en el estadio Mendizorroza de la ciudad de Vitória y con transmisión de ESPN.



Real Madrid suma 28 unidades, los mismos que el bicampeón Barcelona, al tiempo que Alavés está 13ro., con 18 puntos.



"Sabemos contra quién vamos a jugar. Sabemos lo que están haciendo desde el inicio de la temporada. Es un partido muy importante ante un rival muy complicado. Tenemos que estar preparados desde el minuto 1", afirmó el DT de Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, en la conferencia de prensa de este viernes.



"Ellos saben que mi filosofía no va a cambiar. Yo no estoy aquí para ganar un partido, estoy aquí para ganar cosas. Mi filosofía es contar con todos, aunque como es lógico hay momentos que algunos jugadores juegan menos", avisó sobre la rotación en el once titular.



La fecha comenzó hoy con el empate sin goles entre Celta de Vigo y Valladolid.



Además, la jornada la completarán Real Sociedad-Eibar (Esteban Burgos, Gonzalo Escalante y Pablo De Blasis), a las 12; Mallorca (Pablo Chavarría)-Betis, a las 14.30; Valencia (Ezequiel Garay)-Villarreal (Ramiro Funes Mori), a las 17.



Domingo: Sevilla (Franco Vázquez, Éver Banegas y Lucas Ocampos)-Leganés (Jonathan Silva y Guido Carrillo), a las 8; Athletic Bilbao-Granada, a las 10; Espanyol (Matías Vargas y Facundo Ferreyra)-Osasuna, a las 12; Getafe (Leandro Chichizola)-Levante, a las 14.30; Atlético de Madrid (Ángel Correa y DT Diego Simeone)-Barcelona (Lionel Messi), a las 17.



Posiciones: Barcelona y Real Madrid 28 puntos; Sevilla 27; Atlético Madrid 25; Athletic Bilbao y Real Sociedad 23; Getafe y Granada 21; Levante y Valencia 20; Osasuna 19; Villarreal, Alavés y Real Valladolid 18; Betis 16; Eibar 15; Mallorca 14; Celta 13; Espanyol 9; Leganés 6.



Principales goleadores: Karim Benzema (Francia/Real Madrid) 10 goles; Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Gerard Moreno (Villarreal) y Loren Morón (Betis) 8; Lucas Pérez (Alavés) y Luis Suárez (Uruguay/Barcelona) 7.