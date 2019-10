Real Madrid, con argentinos, se traslada hasta Turquía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Real Madrid, con el aporte de jugadores argentinos, se medirá mañana con Efes Pilsen de Turquía, en uno de los encuentros destacados de la cuarta fecha de la Euroliga de básquetbol, el certamen insignia del continente europeo.



En el último campeón de la Liga Endesa de la ACB española se perfilan las actuaciones del cordobés Facundo Campazzo, del bonaerense Nicolás Laprovíttola y del santiagueño Gabriel Deck.



El base Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) reúne una media de 11 puntos; 4,7 asistencias y 1,3 rebotes por partido; su compañero en el perímetro Laprovíttola (ex Lanús) ostenta promedios de 2,5 puntos y 1,5 rebotes; mientras que el alero Deck (ex San Lorenzo) acumula coeficientes de 6,3 unidades y un rebote por cotejo.



Real Madrid, al igual que su adversario turco, ostenta una marca de dos triunfos y una derrota en lo que va del certamen.



Mañana también, desde las 21.00 de Belgrado (15.00 de Argentina), Barcelona, con el aporte del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), se topará con el local Estrella Roja, de Serbia. El conjunto catalán es uno de los líderes de la clasificación, con record 3-0.



Otros encuentros previstos para mañana son Zenit San Petersburgo (Rusia)-Panathinaikos (Grecia); Maccabi Tel Aviv (Israel)-Valencia (España) y Bayern Munich (Alemania)-Khimki (Rusia).