Real Madrid, con un Deck superlativo, venció y sigue como líder

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Real Madrid, con una actuación superlativa del argentino Gabriel Deck, superó esta tarde a San Pablo Burgos, por 104-93, para continuar como líder de la Liga Endesa de la ACB del básquetbol de España, al completarse la duodécima fecha.



El alero santiagueño, ex San Lorenzo, firmó una planilla de 16 tantos (5-8 en dobles, 6-7 en libres), 6 asistencias y 3 rebotes en los 17 minutos que estuvo en el rectángulo del ex Palacio de los Deportes de la capital española.



En el conjunto conducido por el DT Pablo Laso, el base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) anotó 10 unidades, repartió 7 asistencias, propició 3 robos y capturó un rebote en 23m.



Mientras que el escolta Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) consiguió 9 puntos (3-4 en triples), 2 rebotes, 2 pases gol y un recupero en 20m.



En el San Pablo Burgos, por su lado, el base uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket) desplegó una muy buena actuación, con 16 puntos, 6 asistencias y 2 rebotes en 27m.



Con este resultado, Real Madrid llegó a un registro 10-2 para lo que va de la campaña y está en la primera colocación, junto a Barcelona, que hoy derrotó como visitante a Manresa, por 84-75



En el quinteto blaugrana no se desempeñó el alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), mientras que Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata) consiguió 3 tantos y 2 rebotes en 12m para Manresa, que está penúltimo con 3-9.



Baskonia, sin los lesionados marplatenses Luca Vildoza ni Patricio Garino, le ganó con lo justo a Joventut de Badalona, por 87-86.



Mientras que, a primera hora, Zaragoza (9-3) doblegó como visitante a Estudiantes, por 85-67, con 5 puntos, 5 rebotes y 2 recuperos del escolta santafesino Nicolás Brussino (ex Peñarol).



Principales posiciones: Real Madrid y Barcelona 10-2; Zaragoza 9-3; Morabanc Andorra, Joventut, San Pablo Burgos e Iberostar Tenerife 7-5.