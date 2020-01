Realizarán pericias psiquiátricas al adolescente detenido por estar implicado en triple crimen

El adolescente de 17 años hallado en la Autovía 2, a la altura de Samborombón, quedó formalmente detenido por el triple crimen de su madre, su padrastro y su sobrina, cuyos cadáveres fueron hallados en una casa de Melchor Romero el 1 de enero, y será sometido a peritajes psicológicos y psiquiátricos antes de ser indagado, informaron fuentes judiciales.



La decisión fue adoptada por una jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata, a pedido de la fiscal Carmen Ibarra, quien quedó a cargo de la investigación desde ayer, cuando fue encontrado el menor de edad.



Fuentes judiciales aseguraron que la fiscal solicitó además que el adolescente sea sometido a una pericia psicológica y psiquiátrica para saber si está en condiciones de ser indagado sobre los hechos.



La defensora oficial Raquel Ponzinibio ya fue notificada de la decisión judicial y el menor de edad permanecía esta tarde alojado en un instituto de menores y aún no tuvo contacto con sus familiares.



Según los pesquisas, el estudio se realizará tras detectar en el adolescente signos de cierta desorientación y desequilibrio emocional cuando intenta hablar sobre las víctimas.



"Los especialistas indicarán si está en condiciones de responder a las preguntas de la fiscal", apuntó la fuente, quien agregó que el joven quedó acusado de los delitos de "triple homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por el vínculo".



El joven, que hacía cinco días que era buscado por los investigadores, ingresó sorpresivamente ayer por la tarde al Destacamento Vial de Samborombón para pedir un vaso de agua y en ese momento fue reconocido por un policía.



Según fuentes de la investigación, ante los efectivos que se hallaban en el lugar el adolescente reveló que no les había "hecho nada" a su madre y al resto de las víctimas, que esa noche había tomado mucho alcohol y que se quedó dormido, pero cuando se despertó vio lo que había pasado y que huyó del lugar porque se asustó.



Anoche mismo, el menor fue sometido a controles médicos que establecieron que se hallaba en un "estado alterado" aparentemente por haber permanecido "escapando de la policía", pero no se hallaron lesiones que pudieran presumir algún tipo de lucha.



Una fuente judicial precisó que "el próximo viernes comenzarán las pericias químicas a una serie de rastros y elementos hallados en la escena del crimen, en busca de ADN de él o los implicados en el triple crimen", en tanto se confirmó que en la casa no fue hallado el teléfono celular de la madre del ahora detenido.



"Ese teléfono celular era de la madre, pero también era utilizado por el joven", confirmó a Télam una fuente de la investigación.



El adolescente era buscado por la policía desde el 1 de enero último, cuando fueron hallados los cuerpos sin vida y con múltiples cuchilladas de su madre, Graciela Holsbak (54), de su padrastro Raúl Bravo (58) y de su sobrina, Alma (5).



El hecho fue descubierto en la que casa en que vivía la familia en la calle 523 entre 164 y 165, de la localidad platense de Melchor Romero, partido de La Plata.



Desde el 1 de enero no se tenían noticias del adolescente de 17 años, quien aparentemente estuvo deambulando todos estos días hasta que fue hallado ayer por la tarde en la autovía 2.



En tanto, esta tarde, una tía del menor, llamada Norma, contó a Télam que no cree que su sobrino haya sido el autor del triple crimen.



"Hasta que la fiscal no salga y me diga ´fue él´, yo no creo. Para mi es imposible que él haya hecho algo así, es un chico bueno, es cierto que era especial, solitario, pero no creo haya hecho algo así (como matar a su madre, a su sobrina y su padrastro)", dijo.



Por otra parte, otra tía del joven, de nombre Rosalía, dijo que el chico le había manifestado en una oportunidad sus deseos de atacar a "machetazos" a su padrastro y que también guardaba un arma de esas características debajo de la cama.