Rechazan desde Museo del Holocausto que sean "falsos" los objetos nazis incautados en la Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Fuentes oficiales del Museo del Holocausto de Buenos Aires rechazaron hoy un artículo del semanario alemán Der Spiegel (El Espejo), que calificó como "falsas" las piezas históricas del régimen nazi confiscadas en 2017 por la Policía Federal en Argentina y subrayaron que "no tiene sentido falsificar este tipo de materiales".



"Tenemos la certificación pericial de que los objetos son auténticos", aseguraron los voceros del Museo del Holocausto en diálogo con Télam.



Según el semanario alemán, que tuvo acceso a un informe de la Policía Federal de lo Criminal (BKA) y se comunicó con el perito Stephan Klingen, de los más de 80 objetos decomisados "prácticamente nada es auténtico".



De acuerdo a lo que reprodujo hoy la agencia EFE, el semanario agregó que "las piezas sí que fueron fabricados en los años 30; sin embargo, las inscripciones y las esvásticas no fueron añadidas hasta después de 1945".



Sin embargo, fuentes oficiales del Museo del Holocausto de Buenos Aires negaron esta versión y explicaron que "algunos objetos pueden estar intervenidos con alguna ornamentación agregada, pero no resisten análisis visual".



"Son reales, no tiene sentido falsificar este tipo de materiales", concluyeron.



En junio de 2018, siguiendo las pistas de una investigación que ya había conducido a un local de venta clandestina de antigüedades en Vicente López, un grupo de efectivos de la Policía Federal incautó 83 objetos nazis a un coleccionista, Carlos Olivares, que los conservaba de manera clandestina en su domicilio de la localidad bonaerense de Béccar.



La colección fue entregada en una ceremonia oficial al Museo del Holocausto de Buenos Aires.



Algunos de esos objetos incautados formarán parte de la nueva exhibición permanente del Museo, que temporalmente funciona en el barrio porteño de Belgrano pero que en diciembre próximo volverá a su sede original, en la calle Montevideo al 900.



"Gracias al trabajo de la Policía Federal, dejaron de ser objetos de intercambio en el mercado clandestino del culto nazi para estar al servicio de la educación y la memoria", dijo Marcelo Mindlin, presidente del Museo de Holocausto de Buenos Aires, durante la presentación de la colección a principios de octubre.



También comentó que de todos los objetos incautados, los que "más horror" le generaron fueron los instrumentos de medición antropométricos, "que fueron usados para justificar, mediante investigaciones seudocientíficas, las fábricas de la muerte".



Estos instrumentos, que medían los cráneos de hombres, mujeres y niños, pertenecieron a la "oficina de políticas raciales" del nazismo y fueron encontradas en sus cajas originales.



También se hallaron lupas para mirar mapas, cajas de tabaco con la esvástica y una imagen del dirigible alemán "Graf Zeppelin" tomada por el fotógrafo oficial de Adolf Hitler, Heinrich Hoffman.